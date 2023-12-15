Стрільцям треба відпустити минуле, а Скорпіонам - полюбити себе: гороскоп за картами Таро на 15 грудня 2023 року

Карти Таро дозволяють покращити стосунки з оточенням.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 грудня 2023 року розповідає, що Левам не варто довіряти своїм страхам, а Скорпіонам слід любити своє тіло.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператор"
Ви сповнені натхненням та хорошими ідеями. Насолодіться стосунками сьогодні. На роботі краще перепочити.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. Досягайте того, чого прагнете. У стосунках обирайте гідний варіант.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сила"
Контролюйте свої власні дії, емоції та стан. На роботі краще зрозуміти, чого ви хочете далі. У стосунках прагніть балансу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Місяць"
Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися. На роботі варто покращити свій моральний стан, а у стосунках знайдіть спокій.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Двійка мечів"
Не дозволяйте страхам стримувати вас. Відповідайте власним очікуванням, а не очікуванням інших. На роботі будьте вдячні за все, чого ви досягнули.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз мечів"
Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. На роботі поважайте свої межі та просіть інших їх дотримуватися.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Маг"
Всесвіт дуже щедрий, тому з вдячністю приймайте його дари у стосунках. На роботі наповніть ваше життя можливостями та успіху та щастя.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Імператриця"
Любіть своє тіло та зовнішність. У стосунках доглядайте другу половинку. На роботі замисліться про розвиток.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Верховна жриця"
Відпускайте минуле і живіть сьогоденням. Не засуджуйте ні себе, ні інших на роботі. У стосунках дійте активніше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева кубків"
Будьте прекрасними - і зсередини, і ззовні. На роботі досягайте результату. У стосунках додайте пристрасного сексу.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж кубків"
Ставтеся до власного тіла з любов'ю і турботою. У стосунках ви гідні любові та поваги. На роботі заспокойте свій розум.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Ієрофант"
Знайдіть баланс всередині себе. У стосунках шукайте міцну опору. На роботі укладайте вдалі договори.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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