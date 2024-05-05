Стрільцям варто діяти щиро, а в Скорпіонів попереду нові звершення: гороскоп за картами Таро на 5 травня 2024 року

Карти Таро дозволяють пізнати себе краще.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 травня 2024 року повідомляє, що Стрільці очікують нагороду, а Водоліям варто шукати партнерів.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Анастасії Лисициної.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Варто взяти перерву. У стосунках варто відійти убік. А на роботі візьміть відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Остерігайтеся підступів. У коханні може бути боляче. Щодо роботи, то саме час виявити недугів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ваш розум — найголовніша ваша зброя. У коханні варто діяти розумно. Щодо фінансів, то ви здобуте їх інтелектом.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Тільки вперед, до нових перемог. У стосунках варто здобувати кращого. Щодо руху кар’єрними сходами, то зірки вам допоможуть.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко. У любові вас можуть поранити. Щодо коштів, то слід бути обережними.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Дійте сильно і рвучко. У стосунках варто спробувати щось нове. Щодо роботи, то тут від вас очікують нові ідеї.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Закохані"

Гарна карта для гарних людей. Насолоджуйтеся стосунками повною мірою. На роботі все має скластися гладко.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові звершення. У коханні настав час для чогось нового. Щодо роботи, то варто очікувати нового несподіваного.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою діяльність. У стосунках дійте щиро. Щодо кар’єри, то варто очікувати на доплати.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева жезлів"

Інтелект — це ваша основна сила. У коханні може бути боляче. У русі кар’єрними сходами дослухайте до порад мудрих жінок.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Варто шукати партнерів. У стосунках потрібно налагоджувати довіру. Щодо фінансів, то пропонуйте нові ідеї.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Скористайтеся внутрішньою мудрістю. У коханні дійте і прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами довіряйте собі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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