Стрільцям варто додати вогню, а Водоліям потрібно діяти обережно: гороскоп за картами Таро на 17 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 серпня 2024 року розповідає, що у Скорпіонів покращиться ситуація, а Стрільцям варто зробити вибір.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Не варто тринькати кошти направо і наліво. У стосунках почніть разом заощаджувати. Дійте обережно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У любові навчіть розсудливо обирати. У русі кар'єрними сходами оберіть одну мету.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Не біжіть. Знайдіть час для перепочинку. У любові робіть паузи. А на роботі потурбуйтеся про новорічну відпустку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. А на роботі урівноважте емоційний стан.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У стосунках шукайте гармонію. А у розв'язанні робочих питань проявіть професіоналізм.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте баланс. Час стосункам вийти на новий рівень. На роботі вас чекають нові виклики, але ви впораєтеся.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Рухайтеся назустріч одне одному. У любові не забувайте про дружбу. На роботі розраховуйте на колег.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

Ситуація покращується. Насолоджуйте стосунками. Дійте активно на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Буде боляче. У стосунках захистіть своє серце. У розв'язанні робочих питань краще піти у глуху оборону.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Захищайте те, що дороге вам. У любові рухайтеся назустріч партнеру. Дійте обережно у робочих ситуаціях.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. Шукайте щось нове у стосунках. Сподівайтеся на краще на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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