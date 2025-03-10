Стрільцям варто остерігатися ворогів, а Скорпіонам слід проявити професіоналізм: гороскоп за картами Таро на 10 березня 2025 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 березня 2025 року розповідає, що Рибам слід діяти активніше, а Близнятам - не забувати про зрілий егоїзм.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте і результат - не забариться. У стосунках варто гармонійно розвиватися. На роботі будьте ініціативними.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар мечів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках добивайтеся свої цілі. На роботі уникайте проблем.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про зрілий егоїзм. На роботі шукайте однодумців, а у стосунках - порозуміння.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над власними почуттями. На роботі продемонструйте силу. А у стосунках - пристрасть.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Спробуйте щось нове. У стосунках не ображайте одне одного. На роботі сміливо рухайтеся вперед кар'єрними сходами.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко піднятися. Шукайте резерв сил. На роботі очікуйте на випробування.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз кубків"

У стосунки потрібно додати більше пристрасті. А на роботі - емоційності. Рухайтеся вперед щосили, але не забувайте розслаблятися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. На роботі проявіть професіоналізм, а в стосунках - силу духу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть боляче своєму партнеру. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках сховайте свої почуття.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках дійте на випередження. На роботі шукайте підтримку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка кубків"

Працюйте над розвитком душі. У стосунках насолоджуйтеся тим, що ви маєте. На роботі дійте активно.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все гаразд. Ви досягнули успіху у всіх сферах. Тому потрібно діяти активніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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