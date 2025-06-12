Стрільцям варто додати усвідомлення, а на Козорогів очікують внутрішні зміни: рунічний гороскоп на 12 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — стародавні нордичні символи, які несуть енергію моменту, вказують на якість ситуації та допомагають зорієнтуватися всередині себе. Вони — не просто малюнки, а символічні підказки душі, які стверджують нашу волю, інтуїцію або навіть потребу у зупинці.

12 червня 2025 року підтримується баланс між дією та внутрішньою тишею. Дві сили дня — впевненість, але потреба уважно і мудро вибирати моменти для дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Гороскоп рун на 12 червня:

Овен — “Турісаз”

Початок дня заряджений: ви натхнені й готові до дії. Та руна підказує: будьте розбірливі в застосуванні своєї сили. Іноді стриманість — це прояв справжньої могутності.

Телець — “Наутиз”

Обмеження нагадують про структуру — їх не варто уникати. Зараз терпіння — ваш інструмент. Приймайте виклик як можливість зростання.

Близнята — “Ансуз”

Слово стає потужним інструментом — важливо слухати й говорити свідомо. Текст вашого дня вималюється через відкриті серцем слова.

Рак — “Лагуз”

Емоційний потік активний, але не стримуйте хвилю. Руною є поклик до довіри. Пливіть за течією — на вас чекає глибоке внутрішнє оздоровлення.

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Лев — “Совіло”

Ви світите яскраво — сьогодні ваш світ — ваша сцена. Руною є дозвіл — освітлюйте шлях іншим, не відхиляючись від центру себе.

Діва — “Райдо”

Час для руху: змінюйтеся й рухайтесь в напрямку серця. Це не про втечу, а про еволюцію. Руна підтримує кожен ваш крок у новому напрямку.

Терези — “Беркана”

День для того, щоб піклуватися — не лише про інших, а й про себе. Ваша внутрішня гармонія — це джерело краси, як і догляд за власним корінням.

Скорпіон — “Пертро”"

Те, що здається випадковістю, може стати прихованим благом. Не тримайтеся за контроль — рушайте вслід за відкритими дверима.

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Стрілець — “Дагаз”

Ясність приходить як подарунок. Усвідомлення важливого лежить прямо перед вами — тепер варто закріпити це дією.

Козоріг — “Ейваз”

Внутрішні зміни йдуть одночасно зі зміцненням. Страхи не зникають миттєво, але надійно перетворюються в опору.

Водолій — “Кеназ”

Усе, що було в тіні — виходить на світло. Ідеї, почуття, творчі імпульси — все більш чітке. Цей день — для втілення образів у конкретну форму.

Риби — “Беркана”

Настає час внутрішнього цвітіння. Руна закликає створити внутрішній сад: народити ідею, любов чи новий початок.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.