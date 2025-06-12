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- Астрологія
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Стрільцям варто додати усвідомлення, а на Козорогів очікують внутрішні зміни: рунічний гороскоп на 12 червня 2025 року
Рунічний прогноз на 12 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.
Руни — стародавні нордичні символи, які несуть енергію моменту, вказують на якість ситуації та допомагають зорієнтуватися всередині себе. Вони — не просто малюнки, а символічні підказки душі, які стверджують нашу волю, інтуїцію або навіть потребу у зупинці.
12 червня 2025 року підтримується баланс між дією та внутрішньою тишею. Дві сили дня — впевненість, але потреба уважно і мудро вибирати моменти для дії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп рун на 12 червня:
Овен — “Турісаз”
Початок дня заряджений: ви натхнені й готові до дії. Та руна підказує: будьте розбірливі в застосуванні своєї сили. Іноді стриманість — це прояв справжньої могутності.
Телець — “Наутиз”
Обмеження нагадують про структуру — їх не варто уникати. Зараз терпіння — ваш інструмент. Приймайте виклик як можливість зростання.
Близнята — “Ансуз”
Слово стає потужним інструментом — важливо слухати й говорити свідомо. Текст вашого дня вималюється через відкриті серцем слова.
Рак — “Лагуз”
Емоційний потік активний, але не стримуйте хвилю. Руною є поклик до довіри. Пливіть за течією — на вас чекає глибоке внутрішнє оздоровлення.
Лев — “Совіло”
Ви світите яскраво — сьогодні ваш світ — ваша сцена. Руною є дозвіл — освітлюйте шлях іншим, не відхиляючись від центру себе.
Діва — “Райдо”
Час для руху: змінюйтеся й рухайтесь в напрямку серця. Це не про втечу, а про еволюцію. Руна підтримує кожен ваш крок у новому напрямку.
Терези — “Беркана”
День для того, щоб піклуватися — не лише про інших, а й про себе. Ваша внутрішня гармонія — це джерело краси, як і догляд за власним корінням.
Скорпіон — “Пертро”"
Те, що здається випадковістю, може стати прихованим благом. Не тримайтеся за контроль — рушайте вслід за відкритими дверима.
Стрілець — “Дагаз”
Ясність приходить як подарунок. Усвідомлення важливого лежить прямо перед вами — тепер варто закріпити це дією.
Козоріг — “Ейваз”
Внутрішні зміни йдуть одночасно зі зміцненням. Страхи не зникають миттєво, але надійно перетворюються в опору.
Водолій — “Кеназ”
Усе, що було в тіні — виходить на світло. Ідеї, почуття, творчі імпульси — все більш чітке. Цей день — для втілення образів у конкретну форму.
Риби — “Беркана”
Настає час внутрішнього цвітіння. Руна закликає створити внутрішній сад: народити ідею, любов чи новий початок.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.