Супермісяць 7 жовтня 2025 року: що це за явище і як воно вплине на всі знаки зодіаку

Супермісяць — це повня, яка відбувається у момент, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі, у точці, яку називають перигеєм. Через це він здається на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Повня 7 жовтня припадає на знак Овна, протилежний Сонцю в Терезах, тому її енергія символізує протистояння між власними бажаннями та потребою гармонії у стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологи кажуть, що цей Супермісяць допоможе «зрушити з місця» ті сфери життя, де довго панував застій, але водночас може викликати емоційні сплески та імпульсивні рішення.

Як Супермісяць у Овні вплине на різні знаки зодіаку

Овен

Місяць у вашому знаку підсилює енергію, але може спровокувати надмірну гарячковість. Важливо спрямувати силу у конкретну мету, а не у суперечки.

Телець

Емоції зіштовхнуться з прагненням стабільності. Не поспішайте з фінансовими рішеннями, зосередьтеся на практичних діях.

Близнята

Можливі конфлікти в комунікації. Утримайтеся від різких висловів — краще обговорювати ідеї після 9 жовтня.

Рак

Повня активує ваш внутрішній світ. Займіться емоційною гігієною — медитацією, творчістю або прогулянками біля води.

Лев

З’явиться потреба у визнанні та дії. Це гарний час для виступів, лідерських рішень, публічних кроків.

Діва

Супермісяць може вивести вас із рутини. Дозвольте собі відпустити контроль і подивитися на ситуацію ширше.

Терези

Випробування для партнерства. Важливо не жертвувати власними межами, а навчитися домовлятися.

Скорпіон

Підвищена емоційність і схильність до ревнощів. Використайте енергію повні для очищення від старих образ.

Стрілець

Бажання змін і подорожей може посилитися. Гарний час для планування нових починань або навчання.

Козоріг

Повня висвітлить напругу між роботою і домом. Зверніть увагу на баланс між обов’язками та особистим життям.

Водолій

Ідеї з’являтимуться блискавично. Записуйте натхнення, але не поспішайте реалізовувати — дочекайтеся стабільності.

Риби

Підвищиться чутливість і інтуїція. Добрий час для творчості, медитацій і внутрішніх відкриттів.

Що варто зробити під час Супермісяця

Провести вечір у спокої, уникати конфліктів.

Відпустити все, що більше не служить — старі емоції, звички чи сумніви.

Записати свої цілі на наступні тижні.

Прислухатися до тіла — воно може підказати, чого потребує душа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

