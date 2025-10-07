ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
3 хв

Супермісяць 7 жовтня 2025 року: що це за явище і як воно вплине на всі знаки зодіаку

У ніч проти 7 жовтня 2025 року українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — осінній Супермісяць. Ця повня, відома як Врожайна або Жнивна, збігатиметься з моментом найближчого проходження Місяця до Землі, тому світитиме яскравіше й більшим диском, ніж зазвичай. Астрологи попереджають — це час емоційного напруження, сміливих рішень і несподіваних зрушень у житті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Супермісяць

Супермісяць / © ТСН.ua

Супермісяць — це повня, яка відбувається у момент, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі, у точці, яку називають перигеєм. Через це він здається на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Повня 7 жовтня припадає на знак Овна, протилежний Сонцю в Терезах, тому її енергія символізує протистояння між власними бажаннями та потребою гармонії у стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологи кажуть, що цей Супермісяць допоможе «зрушити з місця» ті сфери життя, де довго панував застій, але водночас може викликати емоційні сплески та імпульсивні рішення.

Як Супермісяць у Овні вплине на різні знаки зодіаку

Овен
Місяць у вашому знаку підсилює енергію, але може спровокувати надмірну гарячковість. Важливо спрямувати силу у конкретну мету, а не у суперечки.

Телець
Емоції зіштовхнуться з прагненням стабільності. Не поспішайте з фінансовими рішеннями, зосередьтеся на практичних діях.

Близнята
Можливі конфлікти в комунікації. Утримайтеся від різких висловів — краще обговорювати ідеї після 9 жовтня.

Рак
Повня активує ваш внутрішній світ. Займіться емоційною гігієною — медитацією, творчістю або прогулянками біля води.

Лев
З’явиться потреба у визнанні та дії. Це гарний час для виступів, лідерських рішень, публічних кроків.

Діва
Супермісяць може вивести вас із рутини. Дозвольте собі відпустити контроль і подивитися на ситуацію ширше.

Терези
Випробування для партнерства. Важливо не жертвувати власними межами, а навчитися домовлятися.

Скорпіон
Підвищена емоційність і схильність до ревнощів. Використайте енергію повні для очищення від старих образ.

Стрілець
Бажання змін і подорожей може посилитися. Гарний час для планування нових починань або навчання.

Козоріг
Повня висвітлить напругу між роботою і домом. Зверніть увагу на баланс між обов’язками та особистим життям.

Водолій
Ідеї з’являтимуться блискавично. Записуйте натхнення, але не поспішайте реалізовувати — дочекайтеся стабільності.

Риби
Підвищиться чутливість і інтуїція. Добрий час для творчості, медитацій і внутрішніх відкриттів.

Що варто зробити під час Супермісяця

  • Провести вечір у спокої, уникати конфліктів.

  • Відпустити все, що більше не служить — старі емоції, звички чи сумніви.

  • Записати свої цілі на наступні тижні.

  • Прислухатися до тіла — воно може підказати, чого потребує душа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie