- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 3 хв
Супермісяць 7 жовтня 2025 року: що це за явище і як воно вплине на всі знаки зодіаку
У ніч проти 7 жовтня 2025 року українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — осінній Супермісяць. Ця повня, відома як Врожайна або Жнивна, збігатиметься з моментом найближчого проходження Місяця до Землі, тому світитиме яскравіше й більшим диском, ніж зазвичай. Астрологи попереджають — це час емоційного напруження, сміливих рішень і несподіваних зрушень у житті.
Супермісяць — це повня, яка відбувається у момент, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі, у точці, яку називають перигеєм. Через це він здається на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Повня 7 жовтня припадає на знак Овна, протилежний Сонцю в Терезах, тому її енергія символізує протистояння між власними бажаннями та потребою гармонії у стосунках.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Астрологи кажуть, що цей Супермісяць допоможе «зрушити з місця» ті сфери життя, де довго панував застій, але водночас може викликати емоційні сплески та імпульсивні рішення.
Як Супермісяць у Овні вплине на різні знаки зодіаку
Овен
Місяць у вашому знаку підсилює енергію, але може спровокувати надмірну гарячковість. Важливо спрямувати силу у конкретну мету, а не у суперечки.
Телець
Емоції зіштовхнуться з прагненням стабільності. Не поспішайте з фінансовими рішеннями, зосередьтеся на практичних діях.
Близнята
Можливі конфлікти в комунікації. Утримайтеся від різких висловів — краще обговорювати ідеї після 9 жовтня.
Рак
Повня активує ваш внутрішній світ. Займіться емоційною гігієною — медитацією, творчістю або прогулянками біля води.
Лев
З’явиться потреба у визнанні та дії. Це гарний час для виступів, лідерських рішень, публічних кроків.
Діва
Супермісяць може вивести вас із рутини. Дозвольте собі відпустити контроль і подивитися на ситуацію ширше.
Терези
Випробування для партнерства. Важливо не жертвувати власними межами, а навчитися домовлятися.
Скорпіон
Підвищена емоційність і схильність до ревнощів. Використайте енергію повні для очищення від старих образ.
Стрілець
Бажання змін і подорожей може посилитися. Гарний час для планування нових починань або навчання.
Козоріг
Повня висвітлить напругу між роботою і домом. Зверніть увагу на баланс між обов’язками та особистим життям.
Водолій
Ідеї з’являтимуться блискавично. Записуйте натхнення, але не поспішайте реалізовувати — дочекайтеся стабільності.
Риби
Підвищиться чутливість і інтуїція. Добрий час для творчості, медитацій і внутрішніх відкриттів.
Що варто зробити під час Супермісяця
Провести вечір у спокої, уникати конфліктів.
Відпустити все, що більше не служить — старі емоції, звички чи сумніви.
Записати свої цілі на наступні тижні.
Прислухатися до тіла — воно може підказати, чого потребує душа.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.