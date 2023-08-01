Супермісяць 1 серпня 2023 року: найцікавіші забобони та прикмети

Супермісяць - це явище, коли повний або новий місяць находиться на своєму найближчому відстані від Землі, що робить його більшим і яскравішим, ніж зазвичай.
Супермісяць - це природне явище, яке може привернути увагу і зацікавити людей. Через довгий час спостереження місяць із його яскравістю та впливом на природу пов'язані різні забобони, прикмети та легенди. Ось деякі з найцікавіших забобонів та прикмет, пов'язаних з супермісяцем:
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Шанс на бажання: Вважається, що бажання, зроблені під час супермісяця, мають особливий шанс збутися.
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Подорожі: Деякі люди вважають, що супермісяць може впливати на подорожі, зроблені протягом його періоду. Відповідно, деякі відкладають подорожі на час після супермісяця.
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Вплив на настрій: Існує переконання, що супермісяць може впливати на настрій і поведінку людей. Він може робити людей більш емоційними, чутливими або активними.
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Природні катаклізми: Дехто вірить, що супермісяць може бути пов'язаний із землетрусами, повенями або іншими природними катаклізмами. Однак науковці не знаходять прямого зв'язку між цими явищами.
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Збільшення енергії: Деякі люди вважають, що супермісяць приносить збільшення енергії, що може впливати на наші сили та дії.
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Закохані: Віриться, що супермісяць може збільшити романтичні почуття та привернути закоханих ближче одне до одного.
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Вплив на сон: Є думки, що супермісяць може впливати на якість сну, роблячи його менш спокійним або неврівноваженим.
Варто зазначити, що більшість цих забобонів та прикмет є народними повір'ями, і не існує наукових доказів їх правдивості. Супермісяць - це просто цікаве астрономічне явище, яке може надихати на думки і роздуми про наше місце в космосі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Цьогоріч Ламмас, древнє свято серпня збігається з повнею та Супермісяцем.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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