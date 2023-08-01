Супермісяць 1 серпня 2023 року: що можна робити і що категорично заборонено

Супермісяць - це астрономічне явище, коли повний або новий Місяць з'являється на небосхилі, коли він перебуває на своєму найближчому відстані до Землі, відомої як перигей. По суті, Супермісяць виглядає більшим і яскравішим, ніж звичайний Місяць, оскільки знаходиться ближче до нашої планети.

Відстань від Місяця до Землі не є сталою, оскільки орбіта Місяця є еліптичною, а не круговою. Коли Місяць перебуває на своєму найближчому відстані до Землі, цю точку називають перигеєм. А коли Місяць знаходиться на своєму найвіддаленішій відстані, це називають апогеєм.

Різниця між найближчим і найвіддаленішим відстанями Місяця до Землі становить приблизно 30 000 км. Коли Місяць є на перигеї, його діаметр на небосхилі може збільшитись приблизно на 14% або більше, що призводить до ефекту, відомого як Супермісяць.

Це явище відчувається більшим зваженим дивом на вузьких горизонтах, коли Місяць виходить або заходить. Супермісяці відбуваються періодично, і не так вже рідко, але не завжди легко помітити цю різницю звичайним оком без знання, що відбувається.

Це явище є досить сприятливим для астрономічних спостережень та надихає багатьох людей на вивчення небесних явищ. Візуально Супермісяць - це чудове небесне явище, яке може привернути увагу широкої аудиторії.

З урахуванням поглядів езотерики, Супермісяць може сприяти збільшенню енергії та інтенсивним духовним переживанням. Особливо важливо під час Супермісяця бути уважним до своїх думок, почуттів та дій. Ось деякі поради щодо того, що можна зробити під час Супермісяця 1 серпня з погляду езотерики:

Медитація та релаксація: Заплануйте медитаційну сесію або час для відпочинку та релаксації. Супермісяць сприяє підвищенню енергії, тому це хороший час для підзарядки душі. Підсилення намірів: Використайте цю енергію, щоб сконцентруватись на своїх метах та бажаннях. Запишіть свої наміри на папері або в журналі, сконцентруйтесь на них під час медитації. Ритуали й обряди: Для деяких езотериків Супермісяць може бути часом проведення ритуалів або обрядів, пов'язаних з підсиленням позитивної енергії, очищенням або залученням бажаних змін. Зарядка кристалами: Якщо ви працюєте з кристалами, скористайтесь можливістю підзарядити їх під час Супермісяця. Розмістіть їх під променями Місяця на віконці або на відкритому просторі на короткий час. Підтримка зв'язку з природою: Зближення з природою може допомогти підсилити енергетику Супермісяця. Проведіть час на вулиці, насолоджуючись повним сяйвом Місяця. Запис снів та візуалізація: Запишіть свої сни під час Супермісяця, а також скористайтеся цим часом для візуалізації своїх бажань та мет. Подяка та вдячність: Висловіть вдячність за все добро у вашому житті. Подякуйте за досягнення, підтримку, кохання та всі блага, які ви маєте.

Запам'ятайте, що кожна людина унікальна, тому слід прислухатися до свого внутрішнього голосу та робити те, що відповідає вашим потребам та бажанням під час цього особливого періоду.

З урахуванням поглядів езотерики, Супермісяць є періодом інтенсивної енергії та духовної сили, тому деякі езотеричні вчителі можуть рекомендувати деякі обмеження для забезпечення позитивного та гармонійного впливу цього явища на людину. Однак варто зазначити, що ці поради мають суб'єктивний характер, і кожна людина може сприймати енергію Супермісяця по-різному. Таким чином, ознайомтеся з нижче наведеними порадами, але завжди довіряйте своїй інтуїції і потребам свого власного тіла та душі:

Заборона на споживання алкоголю та наркотиків: Відомо, що Супермісяць підсилює емоції і духовні переживання, тому уникайте споживання речовин, які можуть вплинути на вашу свідомість та сприйняття. Заборона на негативні думки та емоції: Супермісяць може збільшити вашу чутливість до енергії навколишнього середовища, тому уникайте поширення негативних думок, конфліктів та злості. Заборона на важке фізичне навантаження: Вибірково обирайте типи фізичних вправ під час Супермісяця, оскільки ваше тіло може бути більш чутливим. Уникайте надмірного напруження та ризиків травм. Заборона на сильне перевантаження розумової діяльності: Спробуйте не забивати свій розум надмірним навантаженням або складними проблемами. Забезпечте собі достатньо часу для відпочинку та відключення. Заборона на важливі життєві рішення: Уникайте прийняття значних рішень на спонтанність під час Супермісяця. Важливі рішення можуть бути зроблені, але краще зберегти деякий час на думку та роздуми.

Знову ж таки, ці поради мають дещо суб'єктивний характер, і кожна людина може відчувати енергію Супермісяця по-різному. Якщо у вас є конкретні духовні практики або ритуали, які ви дотримуєтесь, це може бути хорошим часом для їхньої практики. Найголовніше - слухайте свою інтуїцію і робіть те, що відчуваєте правильним для своєї особистої практики.

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