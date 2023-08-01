Супермісяць 1 серпня 2023 року: три потужні та цікаві езотеричні ритуали

Супермісяць - це явище, коли повний або новий місяць спостерігається, коли супутник Землі перебуває на своєму найближчому відстані від нашої планети.

Супермісяць - це природне астрономічне явище, яке може впливати на погоду, морські припливи і емоційний стан людей. Для езотеричних спільнот і практиків, супермісяці часто стають особливим часом для проведення ритуалів, медитацій та інших практик.

Ось три важливі і цікаві езотеричні ритуали, пов'язані із супермісяцями:

Медитація та енергетичне очищення: В період супермісяця енергетика може бути особливо потужною і інтенсивною. Багато езотеричних практиків використовують цей час для медитацій, практик внутрішньої гармонії та енергетичного очищення. Можна сконцентруватись на позитивних змінах, розумінні внутрішнього "я" і впровадженні нових намірів. Святкування і практики зближення з природою: Зближення з природою та навколишнім середовищем є важливою складовою багатьох езотеричних практик. Під час супермісяців можна провести святкування природи, подякувати за її дари та підтримку. Ритуали можуть включати спостереження місячного світла, медитацію просто неба, прогулянки в природі та роботу з природними елементами. Ритуали забезпечення рівноваги і зцілення: Супермісяць може сприяти глибокій рівновазі та зціленню. Під час цих періодів можна провести ритуали забезпечення гармонії, зцілення рани, відпущення старих образів та благання про новий початок. Такі ритуали можуть бути індивідуальними або виконуватися в групах, залежно від практик і традицій.

Важливо зазначити, що езотеричні ритуали можуть варіюватися в залежності від традицій, переконань і практик певних груп або осіб. Важливо підходити до таких практик з повагою до культурної спадщини і дотриманням звичайних принципів безпеки та етики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Цьогоріч Ламмас, древнє свято серпня збігається з повнею та Супермісяцем.

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