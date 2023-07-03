Супермісяць 3 липня 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

За поглядом езотерики, супермісяць може бути особливим часом, повним енергії та можливостей.

Ось декілька порад щодо того, що можна робити під час супермісяця з погляду езотерики:

Спостереження: Намагайтеся спостерігати за супермісяцем, коли він сяє яскравіше ніж звичайно. Вийдіть надворі і насолоджуйтеся його присутністю. Зверніть увагу на зміни в атмосфері та вплив, який це має на ваше самопочуття. Медитація: Використайте цей час для медитації або контемпляції. Сядьте в тихому місці, зосередьтеся на місяці та на його енергії. Відчуйте його силу та з'єднайтеся з ним. Зарядження кристалами: Супермісяць вважається потужним періодом для зарядження кристалами. Покладіть свої улюблені кристали надворі упродовж ночі під час супермісяця, щоб їх енергія наситилася його магією. Інтенції та мантри: Визначте свої наміри або цілі та повторюйте їх у формі мантри під час супермісяця. Вірять, що це може збільшити силу ваших намірів та допомогти в їх здійсненні. Ритуали та обряди: Якщо у вас є особливі ритуали або обряди, які ви зазвичай виконуєте під час повні, використайте цю можливість, щоб їх зміцнити або розширити. Подумайте про те, які елементи можна додати, щоб віддати шану супермісяцю.

Важливо пам'ятати, що езотеричні практики та вірування є суб'єктивними, і кожна людина може мати власну інтерпретацію або підхід до супермісяця. Слід довіряти своєму власному внутрішньому відчуттю та робити те, що ви вважаєте найбільш природним і підхожим для себе.

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В езотеричній практиці немає жорстких заборон, але є деякі рекомендації щодо того, що можна уникати під час супермісяця. Ось кілька речей, які деякі люди можуть вважати категорично необхідними уникати:

Негативні думки та енергія: Уникайте негативних думок, емоцій та ситуацій. Супермісяць вважається часом, коли енергія може бути збільшеною, і негативні емоції можуть бути посиленими. Стежте за своїми думками та намагайтеся підтримувати позитивну ментальну статус. Важкі розмови та конфлікти: Уникайте важких розмов, конфліктів або напружених ситуацій під час супермісяця. Цей період може бути чутливим, тому краще зосередитися на мирі та гармонії. Перевантаження: Не намагайтеся робити занадто багато речей або бути перевантаженими під час супермісяця. Знайти баланс і відпочивати важливо для того, щоб насолодитися цим енергетичним періодом. Некомпетентні ритуали: Уникайте ритуалів, які можуть мати негативні наслідки. Якщо ви маєте намір зайнятися ритуалами, пам'ятайте, що важливо робити їх з повагою, розумінням та відповідальністю.

Це лише загальні рекомендації, і кожна людина може власноручно вирішити, що для неї є правильним під час супермісяця. Важливо завжди слухати свою інтуїцію та довіряти своїм внутрішнім відчуттям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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