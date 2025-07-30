"Світ зміниться": тарологиня відповіла, чи буде напад інопленатян восени

У західних ЗМІ пишуть про ймовірний контакт з інопланетянами: що каже тарологиня / © Pixabay

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала статтю New York Post, що нібто у листопаді Землю атакують інопланетяни і розповіла українцям, чи варто боятися ймовірного нашестя прибульців.

Про це Пасинкова сказала на своєму youtube-каналі.

«Інопланетний напад. Те, що ми з вами будемо жити не так, як жили до цього, що світ зміниться, і що ми з вами будемо бачити якусь чортовщину, це однозначно точно. Чи будуть це інопланетяни? Називайте, як хочете», — зазначила тарологиня.

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Вона наголосила, що найбільшу небезпеку для людства представляють самі люди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше одіозний священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк розповів, що каже про існування інопланетян церква.