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- Астрологія
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"Світ зміниться": тарологиня відповіла, чи буде напад інопленатян восени
Тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи дійсно на Землю чекає атака прибульців уже цієї осени.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала статтю New York Post, що нібто у листопаді Землю атакують інопланетяни і розповіла українцям, чи варто боятися ймовірного нашестя прибульців.
Про це Пасинкова сказала на своєму youtube-каналі.
«Інопланетний напад. Те, що ми з вами будемо жити не так, як жили до цього, що світ зміниться, і що ми з вами будемо бачити якусь чортовщину, це однозначно точно. Чи будуть це інопланетяни? Називайте, як хочете», — зазначила тарологиня.
Вона наголосила, що найбільшу небезпеку для людства представляють самі люди.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше одіозний священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк розповів, що каже про існування інопланетян церква.