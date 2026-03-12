Світову мапу буде перекроєно: шокувальний прогноз екстрасенски на 2026 рік

Передбачення екстрасенски на 2026 рік / © ТСН

Реклама

Відома екстрасенска Джессіка Адамс, яка передбачила пандемію коронавірусу та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, оприлюднила тривожний прогноз на 2026 рік. Вона стверджує, що світова мапа зміниться «з вибухом», а кордони України та сусідніх держав будуть раптово переглянуті.

Про це пише Mirror.

Екстрасенска стверджує, що здатна передбачати майбутні події завдяки ретельному аналізу астрологічних карт і руху небесних тіл. На думку Адамс, 2026 рік може стати дуже непростим, і деякі події, про які вона говорила, нібито вже починають проявлятися.

Реклама

Провидиця нагадує, що раніше передбачила перемогу Трампа на виборах 2016 року, а також застерігала світ про пандемію Covid-19. Саме ці прогнози, за словами Адамс, і допомогли їй здобути популярність як провидиці.

Мапа світу зміниться 2026 року — прогноз провидиці

На тлі зростання напруженості на Близькому Сході екстрасенска попередила, що вже 2026 року світова мапа може зазнати серйозних змін. За словами Адамс, цей рік може стати переломним у питанні територіальних суперечок, передусім через затяжну війну в Україні та конфлікт у Секторі Гази.

Прогноз екстрасенски для України та Близького Сходу

«Ми побачимо, як світову мапу дуже раптово перекреслять. Ми говоримо про кордони на мапі — передусім України та її сусідніх країн і регіонів, а також значною мірою про Газу та всі сусідні держави і території», — розповіла провидиця.

Астрологиня додала, що цього року «стара мапа світу на стіні буде досить сильно змінюватися», причому ці зміни відбудуться «з вибухом».

Реклама

За її словами, ключові події можуть розпочатися вже влітку — приблизно у червні.

«Ця мапа зміниться, кордони зміняться, але ми можемо подумати, що все вже завершилося, хоча це не так. Зміни триватимуть до 2033 року», — прогнозує Адамс.

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС

Вона також пророкує, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС «завершиться у три етапи, тому плутанина навколо миру закінчиться в січні 2026 року».

Екстрасенска висловила припущення, що основна фаза бойових дій може завершитися приблизно 14 лютого, «а повністю все завершиться приблизно 26 липня».

Реклама

«Це буде триетапне завершення для Ізраїлю, Гази та Палестини, і до липня ми відчуємо, що нарешті отримали певну розв’язку. Усе буде завершено», — оптимістично підсумувала провидиця.

Нагадаємо, бразильський екстрасенс Атос Саломе, який раніше передбачив пандемію та успіх Трампа, попередив про глобальні загрози 2026 року. За його словами, у середині березня на Землю обвалиться потужна сонячна буря, що загрожує технологічній інфраструктурі. Також екстрасенс прогнозує ескалацію проксівійн в Арктиці та Африці (зокрема в Сахелі), посилення напруженості між НАТО та РФ, падіння курсу долара, економічну кризу в ЄС та резонансну подію в Букінгемському палаці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.