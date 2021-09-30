Свята врожаю: чому важливо вшановувати рівнодення та сонцестояння

Увесь календарний цикл умовно можна розділити по сезонах.

Колесо року — щорічний цикл свят, який існує у послідовників сучасної релігії неоязичників - віккан. Він являє собою компіляцію з дохристиянських свят кельтських і германських народів Європи та народних традицій, відомих з середньовічних письмових джерел та етнографічних записів Нового часу. Давайте разом з'ясуємо, чому сучасним людям важливо ритуально вшановувати рівнодення, сонцестояння та інші важливі точки календаря.

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Зауважимо, що в основі календарних свят лежить аграрний цикл наших предків. Якщо поглянути пильніше, то йдеться про ритуали, які пов’язані із рухом Сонцям, культом предків і культом Бога, що помирає та воскресає, та задобрюванням потойбічних істот, які володіють життям та смертю, від яких власне і залежить врожай наступного року і виживання племені чи села у майбутньому.

Увесь календарний цикл умовно можна розділити по сезонах: свята зимові, весняні, літні та осінні. У такому поділі теж є логіка — ці ритуальні дії супроводжують підготовку польових робіт (зимові свята), проведення цих робіт (весняний цикл), охорону посівів (літній цикл) та збір врожаю (осінній цикл).

Свята врожаю: осіннє рівнодення

Особливе місце серед них займають свята врожаю, які присвячені зібраному врожаю, родючості і сімейному благополуччю, зокрема, осіннє рівнодення.

Осіннє рівнодення в українській культурі - корпус уявлень про осінній час, коли довжина світлового дня у добі дорівняє довжині ночі. Ці уявлення зафіксовані в фольклорі, містичних течіях, популярній культурі тощо.

Раніше до цього часу завершувалися польові роботи: жнива, вивезення хліба в клуні, прибирання льону. Закладена основа добробуту сім'ї на майбутній рік. У цей день вшановували і дякували спочатку Матері Сиру-Землю, а пізніше - Богородиці за зібраний урожай. Вважається, що вона протегує благополуччу землеробству, сім'ї та особливо матерям. У римсько-католицькій традиції відповідне свято відзначається з III століття, зазвичай в день Архангела Михайла, 29 вересня. У східних слов'ян аналогом дня врожаю можна вважати Осенини, які святкуються 21 вересня, які мали й ще іншу назву - «День врожаю».

Якщо говорити про інші народи, то у США у жовтні святкується День подяки, також походить від європейської традиції свята врожаю. За старовинною традицією кілька поколінь однієї родини збирається в будинку старших на святковий обід.

Для сучасних неоязичників важливими святами врожаю є аж три точки на умовному колесі року: 1 серпня, осіннє рівнодення з перехідною датою та ніч проти 1 листопада, яку у сучасному світі знають як Геловін.

У давнину запорукою процвітання та благополуччя племені служила родючість землі, саме від неї залежало виживання великої кількості людей. Від того, наскільки багатий врожай буде зібраний восени, залежало як пройде зима, чи вистачить зерна, овочів та інших дарів природи, щоб пережити цей холодний період. Тому на честь збору врожаю і влаштовувалися святкування. Зараз час багатства врожаю вже не грає такої серйозної ролі, але святкування цих важливих днів залишається доброю традицією.

Свята врожаю: чому важливо вшановувати рівнодення

То ж чому сучасній людині варто вшановувати свята врожаю. Бо свята – це у більшості ліки проти депресії, особливо – осінньої. Психологи навіть радили законотворцям віддавати під свята найдепресивніші місяці – з листопада по лютий, коли так мало сонця і яскравих кольорів довкола.

Зі зміною умов життя змінилися традиції святкування, відбулася трансформація обрядових дійств, деякі їхні елементи зникали, замінювалися іншими, але основний зміст та сакральний сенс збігалися, адже свята врожаю - це чудовий період для того, щоб замислитися над особистим врожаєм, не лише матеріальним, але й духовним.

Це хороший час, щоб зазирнути всередину себе, помізкувати над собою, своїми помилками та власним досвідом.

Святкування сезонних свят дає нам нерозривний зв’язок поколінь, які були задовго до них. А також можна створити власні та унікальні традиції для святкування осіннього рівнодення чи свята врожаю.

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