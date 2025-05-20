Сила Дів у ясності, а Терезам слід звернути увагу на оточення: астрологічний прогноз на рунах на 20 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це древній оракул, який не лише показує тенденції майбутнього, а й відображає глибинні імпульси підсвідомості. 20 травня — день, коли сила рун може вказати нам шлях у хаосі інформації, емоцій і виборів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ось що підказують руни кожному знаку зодіаку:

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Овен (21.03 – 19.04)

Руна "Інгуз"

Час для внутрішнього переродження. Ви готові завершити один цикл і відкрити новий. Не бійтесь сказати “досить” тому, що вичерпало себе.

Телець (20.04 – 20.05)

Руна "Пертро"

Очікуйте несподіваного. Ситуація вимагає довіри до інтуїції та прийняття невідомого. Подарунок долі приховано у тому, чого ви не планували.

Близнюки (21.05 – 20.06)

Руна "Еваз"

Символ руху. Вам варто змінити підхід до справи або навіть сам напрям. Подорож або нове партнерство відкриє потрібні можливості.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна "Алґіз"

Захист — ключове слово. Варто поставити чіткі межі та захищати власні емоції. Інтуїція сьогодні особливо чутлива, не ігноруйте передчуття.

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Лев (23.07 – 22.08)

Руна "Гебо"

Усе, що сьогодні відбувається, має коріння в балансі "брати-давати". Подяка та рівноцінний обмін зроблять диво у ваших стосунках.

Діва (23.08 – 22.09)

Руна "Соулу"

Ваша сила — у ясності. День вдалий для завершення справ і прояву лідерства. Не ховайтесь у тіні — настав час світити.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна "Манназ"

Суспільство віддзеркалює вас. Зверніть увагу, які люди вас оточують і що вони пробуджують у вас. Час подивитися на себе очима інших.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна "Лагуз"

Глибина — ваш ресурс. Сьогодні не варто довіряти лише фактам, важливо почути внутрішній голос. Можлива емоційна чистка.

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Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна "Тейваз"

День виклику. Варто боротися за те, у що ви вірите. Але важливо пам’ятати: справжній воїн не той, хто нападає, а той, хто не здається.

Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна "Отала"

Фокус на коріння. День, коли варто звернутися до родинної мудрості, традицій або просто навести лад у домі. У спадку — сила.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна "Ансуз"

Знаки навколо — не випадкові. Прислухайтесь до слів інших, до повторень, до слів із снів. Ви отримуєте підказку — не пропустіть її.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна "Йера"

Нагорода за працю. Цей день дарує плоди ваших попередніх зусиль. Не поспішайте — усе дозріває у свій час. Прийміть із вдячністю.

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20 травня — не час для легковажності. Руни ведуть нас дорогою глибших сенсів, внутрішніх переоцінок і чесних відповідей. Приймайте виклики, не тікаймо від себе — і день відкриє нові двері там, де ще вчора був лише глухий кут.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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