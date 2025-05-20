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Сила Дів у ясності, а Терезам слід звернути увагу на оточення: астрологічний прогноз на рунах на 20 травня 2025 року
Рунічний гороскоп на 20 травня 2025: дізнайтеся підказки стародавніх символів для шкірного знака зодіаку.
Руни — це древній оракул, який не лише показує тенденції майбутнього, а й відображає глибинні імпульси підсвідомості. 20 травня — день, коли сила рун може вказати нам шлях у хаосі інформації, емоцій і виборів.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Ось що підказують руни кожному знаку зодіаку:
Овен (21.03 – 19.04)
Руна "Інгуз"
Час для внутрішнього переродження. Ви готові завершити один цикл і відкрити новий. Не бійтесь сказати “досить” тому, що вичерпало себе.
Телець (20.04 – 20.05)
Руна "Пертро"
Очікуйте несподіваного. Ситуація вимагає довіри до інтуїції та прийняття невідомого. Подарунок долі приховано у тому, чого ви не планували.
Близнюки (21.05 – 20.06)
Руна "Еваз"
Символ руху. Вам варто змінити підхід до справи або навіть сам напрям. Подорож або нове партнерство відкриє потрібні можливості.
Рак (21.06 – 22.07)
Руна "Алґіз"
Захист — ключове слово. Варто поставити чіткі межі та захищати власні емоції. Інтуїція сьогодні особливо чутлива, не ігноруйте передчуття.
Лев (23.07 – 22.08)
Руна "Гебо"
Усе, що сьогодні відбувається, має коріння в балансі "брати-давати". Подяка та рівноцінний обмін зроблять диво у ваших стосунках.
Діва (23.08 – 22.09)
Руна "Соулу"
Ваша сила — у ясності. День вдалий для завершення справ і прояву лідерства. Не ховайтесь у тіні — настав час світити.
Терези (23.09 – 22.10)
Руна "Манназ"
Суспільство віддзеркалює вас. Зверніть увагу, які люди вас оточують і що вони пробуджують у вас. Час подивитися на себе очима інших.
Скорпіон (23.10 – 21.11)
Руна "Лагуз"
Глибина — ваш ресурс. Сьогодні не варто довіряти лише фактам, важливо почути внутрішній голос. Можлива емоційна чистка.
Стрілець (22.11 – 21.12)
Руна "Тейваз"
День виклику. Варто боротися за те, у що ви вірите. Але важливо пам’ятати: справжній воїн не той, хто нападає, а той, хто не здається.
Козоріг (22.12 – 19.01)
Руна "Отала"
Фокус на коріння. День, коли варто звернутися до родинної мудрості, традицій або просто навести лад у домі. У спадку — сила.
Водолій (20.01 – 18.02)
Руна "Ансуз"
Знаки навколо — не випадкові. Прислухайтесь до слів інших, до повторень, до слів із снів. Ви отримуєте підказку — не пропустіть її.
Риби (19.02 – 20.03)
Руна "Йера"
Нагорода за працю. Цей день дарує плоди ваших попередніх зусиль. Не поспішайте — усе дозріває у свій час. Прийміть із вдячністю.
20 травня — не час для легковажності. Руни ведуть нас дорогою глибших сенсів, внутрішніх переоцінок і чесних відповідей. Приймайте виклики, не тікаймо від себе — і день відкриє нові двері там, де ще вчора був лише глухий кут.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.