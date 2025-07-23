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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
317
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2 хв

"Силует загрози все чіткіший": Гордєєв попередив українців про нову загрозу

Мольфар зробив пророцтво про Молдову і пояснив, чому це так важливо для України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Макс Гордєєв

Макс Гордєєв / © Instagram

Російський диктатор Путін хоче взяти реванш у Молдові, встановити там лояльну до Кремля владу і відкрити новий фронт проти України на Одещині.

Таке попередження зробив відомий український мольфар Макс Гордєєв, передає «УНІАН».

Мольфар стверджує, що бачив видіння і отримав «чітку інформацію» чітка інформація.

«Спочатку вона була розпливчастою, як дим над водою, але з кожним днем силует загрози ставав чіткішим», — каже Гордєєв.

Спочатку він подумав, що це Одеса — у небезпеці. Проте згодом зрозумів, що йдеться про Молдову.

«Спочатку мене тягнуло в Одесу. Це місто світило мені як джерело ймовірної небезпеки. Але коли я повністю занурився в потік енергії, моя увага з Одеси раптово змістилася далі — у бік Молдови. І я зрозумів: саме там розгортається головна небезпека», — стверджує мольфар.

За його словами, енергетика цього регіону дуже нестабільна — «ніби гроза з куполом темряви нависла над землею».

Гордєєв нагажав, що Путін планомірно розхитує політичну ситуацію в Молдові і робить усе можливе, щоб дестабілізувати країну.

«Те, що ми бачили в Криму 2014 року, зараз повторюється. Та сама схема: розпалювання ворожнечі, інформаційні атаки, внутрішні конфлікти, підкуп політичних сил. Нині Путін фінансує сили, які нібито відстоюють „традиційні цінності“, але насправді вони тягнуть країну в обійми Росії», — попередив мольфар.

Він переконаний, що Кремль прагне повалити нинішню владу у Молдові, яка хоче зберегти європейський вектор, і замінити її маріонетковою, проросійсько. І це — не просто небезпека для Молдови, а й прямий удар по Україні.

«Якщо Молдова впаде, вона стане ще однією Білоруссю. І відкриє Росії новий фронт. Це означає ракети, техніка, війська з південного заходу. Це означає — Одеса, Миколаїв, уся наша прибережна лінія опиниться під новим ризиком. Однак я кажу: ще не пізно. Енергетика показує: шанс є», — попереджає провидець.

Гордєєв звернувся до житклів Молдови і закликав їх не піддаватися.

«Аналізуйте, думайте, не втрачайте віру у свою незалежність. Молдову ще можна врятувати. І разом із нею захистити південь України від чергового вторгнення. Мій дар мовчати не дозволяє. Тому я сказав усе, що бачив. Далі — справа за вами», — підсумував він.

Раніше відомий мольфар Макс Гордєєв прокоментував природні аномалії в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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