Сьогодні Молодик: що слід зробити для залучення удачі та добробуту

20 листопада розпочинається новий місячний цикл — настає Молодик. Це період, коли найкраще започатковувати зміни, формувати наміри та закладати основу для майбутніх успіхів.

пише radiotrek.

1. Формулювати бажання та планувати

Молодик вважається ідеальним моментом для загадування бажань та створення планів на найближчі тижні. Можна скласти список цілей, намалювати Карту бажань, продумати важливі кроки чи провести власний маленький ритуал для привернення бажаного.

2. Розпочинати нові справи

Будь-які старти — від зміни способу життя до запуску великого проєкту — найкраще робити саме в період Молодика. Це час, коли легше кинути шкідливі звички, почати тренування, організувати робочі процеси чи впровадити щось нове.

3. Налаштовуватися на достаток

Зі зростанням Місяця традиційно пов’язують збільшення фінансових можливостей. Існує повір’я: якщо показати молодому Місяцю відкритий гаманець, він «притягне» нові гроші. У цей період корисно планувати фінансові кроки та займатися благодійністю — це також вважається сприятливим для енергії достатку.

4. Робити стрижку

Стрижка на Молодик сприяє швидшому росту волосся та оновленню образу. Астрологи називають 5-й і 8-й місячні дні найвдалiшими для догляду за волоссям.

5. Навчатися та розвивати творчість

Саме під час Молодика творчі й інтелектуальні процеси активізуються. Читання, навчання, робота над навичками чи улюблене хобі допоможуть знайти нові ідеї та зарядитися натхненням.

