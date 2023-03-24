"Там будуть певні перемоги ворога": відома тарологиня відповіла, чи вдасться окупантам захопити Авдіївку

По східному напрямку з’явилася інформація, що ворог постійно намагається оточити місто Авдіївку і про те, що воно невдовзі може стати другим Бахмутом. Відома тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що окупантам не вдасться взяти Авдіївку.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Там точно є загострення, і це взагалі буде як основний напрямок. Там будуть певні перемоги ворога, але йому не вдасться реалізувати свій план до кінця. Напрямок зараз максимально гарячий", - відповіла тарологиня.

Бої за Бахмут та Авдіївку

Найгарячіші на Донбасі бої - це за Бахмут та Авдіївку. Російська армія, видихаючись на Бахмутському напрямку, перейшла до ескалація на Авдіївському. Навколо Авдіївки нині так само гаряче, як у Бахмуті. Українські військові кажуть про збільшення обстрілів і тиску на Авдіївку, зокрема з північного сходу та півдня. На околицях щоденно спалахують жорстокі піхотні протистояння, а саме місто окупанти розстрілюють з артилерії та авіації.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що "близько 80% міста вже зруйновано", цілих будівель майже не залишилося. Евакуація цивільних із міста триває, але ділянка дороги, якою евакуюють людей, контролюється російськими військами, які "негайно відкривають вогонь".

Нагадаємо, за прогнозом астролога Володимира Бадіяна, кінець березня та початок квітня стануть вирішальним часом у війні. Після цього можуть початися переговори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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