Таро-попередження на 11 лютого: карти назвали знаки, для яких день може різко змінити плани

Карти Таро / © ТСН.ua

11 лютого 2026 року може змусити переглянути плани швидше, ніж очікується.

Головна карта дня — Колесо Фортуни

Це карта різких змін і поворотів долі. Вона говорить про день, коли ситуації можуть розгортатися не за сценарієм, але саме це відкриває нові можливості. Гнучкість сьогодні — головний козир.

ТОП-3 знаки дня

Стрілець

Зміна планів обернеться на краще. Важливо не чинити опір новому.

Близнята

Новина або зустріч можуть різко змінити настрій дня.

Риби

Інтуїція допоможе скористатися несподіваною можливістю.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Події підштовхують діяти швидко. Варто тримати баланс між імпульсом і розумом.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Можливе відчуття задоволення від результатів. День дає впевненість.

Близнята — Паж Мечів

Інформація сьогодні відіграє ключову роль. Уважність дасть перевагу.

Рак — Двійка Кубків

Вдалий день для домовленостей і діалогу.

Лев — Сонце

Позитивні події додають енергії. Ви в центрі уваги.

Діва — Вісімка Пентаклів

Послідовність дає результат. День продуктивний.

Терези — Справедливість

Зважені рішення принесуть користь.

Скорпіон — Сила

Спокій допоможе уникнути зайвих конфліктів.

Стрілець — Колесо Фортуни

Карта дня для вас особливо сильна. Удача може здивувати.

Козоріг — Імператор

Контроль над ситуацією дає стабільність.

Водолій — Зірка

Надія і нові ідеї надихають.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже правильний момент для дії.

11 лютого — день змін і несподіваних поворотів. Карти Таро радять бути гнучкими, бо новий сценарій може виявитися кращим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.