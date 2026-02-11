Таро-попередження на 12 лютого: карти назвали знаки, яким пощастить із грошима

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Сьогодні шанс і сумнів можуть з’явитися одночасно — і все вирішить вибір. 13 лютого може підкинути ситуацію, де рішення доведеться приймати швидко.

Головна карта дня — Туз Пентаклів

Це карта грошей, вигоди і реальних шансів. Вона говорить про день, коли з’являється можливість покращити матеріальну ситуацію або зробити вдале рішення. Важливо не ігнорувати навіть дрібні пропозиції.

ТОП-3 знаки дня

Телець

Може з’явитися шанс заробітку або вигідна пропозиція. День про практичну вигоду.

Реклама

Діва

Розумне рішення у фінансах дасть результат. Уважність окупається.

Козоріг

Можливість зміцнити стабільність або отримати бонус.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Імпульсивні дії можуть принести як шанс, так і зайві витрати. Варто думати на крок уперед.

Телець — Туз Пентаклів

Карта дня для вас особливо сильна. Шанс може бути дуже конкретним.

Реклама

Близнята — Паж Мечів

Новина або інформація можуть підказати вигідний варіант.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція допоможе уникнути зайвих витрат.

Лев — Сонце

Позитивні події додають впевненості у рішеннях.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця і уважність дають фінансовий результат.

Реклама

Терези — Справедливість

Зважені рішення особливо важливі.

Скорпіон — Сімка Мечів

Краще не довіряти сумнівним пропозиціям.

Стрілець — Трійка Жезлів

Можливість на перспективу. Варто думати наперед.

Козоріг — Король Пентаклів

Фінансова стабільність і розсудливість у пріоритеті.

Реклама

Водолій — Зірка

З’являється надія на покращення ситуації.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже, де вигода, а де ризик.

12 лютого — день можливостей у фінансах. Карти Таро радять уважно ставитися до рішень і не проґавити шанс.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.