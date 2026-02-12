Таро-попередження на 13 лютого: карти назвали знаки, яким пощастить із грошима, і знак, якому варто бути обережним

Карти Таро / © ТСН.ua

13 лютого 2026 року може показати, де на вас чекає вигода, а де — зайві витрати.

Головна карта дня — Колесо Фортуни

Карта грошей, шансів і різких поворотів. Вона говорить про день, коли ситуація може змінитися у плюс або мінус залежно від рішення. Уважність сьогодні дорівнює вигоді.

ТОП-3 знаки дня

Телець

Може з’явитися шанс покращити фінансову ситуацію. Вигідна можливість поруч.

Козоріг

Рішення у грошових питаннях принесуть користь. День про практичну вигоду.

Близнята

Новина або розмова можуть відкрити фінансову перспективу.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Імпульсивні витрати можуть бути зайвими. Краще діяти з холодною головою.

Телець — Туз Пентаклів

Карта дня для вас. Реальний шанс отримати вигоду.

Близнята — Паж Мечів

Інформація сьогодні має цінність. Слухайте уважно.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція підкаже, де не варто витрачати.

Лев — Сонце

Позитивні події додають впевненості у рішеннях.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця дає матеріальний результат.

Терези — Справедливість

Фінансові рішення мають бути зваженими.

Скорпіон — Сімка Мечів

Краще уникати сумнівних пропозицій.

Стрілець — Трійка Жезлів

Можливість на перспективу.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і вигода у пріоритеті.

Водолій — Зірка

Надія на покращення ситуації.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже, де вигода.

13 лютого — день фінансових шансів і рішень. Карти Таро радять уважно ставитися до пропозицій і не діяти поспіхом.

