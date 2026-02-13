Таро-попередження на 14 лютого: карти назвали знаки, для яких День закоханих стане поворотним

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей День закоханих може принести зізнання, яке змінить хід стосунків.

Головна карта дня — Закохані

Це не лише про романтику, а про вибір у почуттях. Карта говорить про день, коли доведеться чесно відповісти собі: що справжнє, а що — звичка. Деякі рішення сьогодні можуть змінити формат стосунків.

ТОП-3 знаки дня

Терези

Можливе зізнання або розмова, яка розставить усе на свої місця. День про ясність у почуттях.

Лев

Увага і симпатія до вас зростають. Хтось може проявити ініціативу.

Скорпіон

Ситуація у стосунках виходить на новий рівень. Важлива відвертість.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Кубків

Романтичний жест або несподіваний флірт. День про емоції.

Телець — Четвірка Пентаклів

Страх втратити може заважати відкритості. Варто бути щирішими.

Близнята — Паж Кубків

Можливе приємне повідомлення або знак уваги.

Рак — Двійка Кубків

Гарний день для взаємності і теплих розмов.

Лев — Сонце

Ви у центрі уваги. День додає впевненості.

Діва — Справедливість

Чесна розмова допоможе зняти напругу.

Терези — Закохані

Карта дня для вас. Вибір у почуттях стане ключовим.

Скорпіон — Сила

Контроль емоцій допоможе уникнути конфлікту.

Стрілець — Трійка Кубків

Можлива приємна зустріч або святковий настрій.

Козоріг — Ієрофант

Тема серйозності і визначеності у стосунках.

Водолій — Зірка

Надія на розвиток почуттів.

Риби — Місяць

Емоції можуть бути мінливими. Не робіть поспішних висновків.

Висновок

14 лютого — день чесних почуттів і важливих розмов. Карти Таро радять не грати ролі, а бути щирими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.