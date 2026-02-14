ТСН у соціальних мережах

Таро-попередження на 15 лютого: карти назвали знаки, для яких день принесе важливі наслідки

15 лютого може показати наслідки вчорашніх рішень і розставити все на свої місця.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

15 лютого може показати, до чого насправді привели нещодавні рішення.

Головна карта дня — Суд

Це карта підсумків і усвідомлень. Вона говорить про день, коли стає зрозуміло, які рішення були правильними, а які потребують перегляду. Події можуть відкрити очі на реальний стан справ.

ТОП-3 знаки дня

Скорпіон

День приносить важливе усвідомлення. Ви побачите ситуацію без ілюзій.

Козоріг

Рішення дає конкретний результат. Настає ясність у планах.

Близнята

Розмова або новина можуть поставити крапку в сумнівах.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Мечів

День правди і прямих розмов. Не всі слова будуть м’якими, але корисними.

Телець — Король Пентаклів

Практичність допоможе стабілізувати ситуацію.

Близнята — Паж Мечів

Інформація сьогодні змінює бачення.

Рак — Двійка Кубків

Важлива розмова у стосунках дає ясність.

Лев — Сонце

Ситуація прояснюється і додає впевненості.

Діва — Вісімка Пентаклів

Результати залежать від послідовності.

Терези — Справедливість

Чесність стає ключем до рішень.

Скорпіон — Суд

Карта дня для вас. Усвідомлення може змінити курс.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє допоможе відпустити минуле.

Козоріг — Імператор

Контроль над ситуацією повертається.

Водолій — Зірка

З’являється надія на краще рішення.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже правильний висновок.

15 лютого — день підсумків і чесних висновків. Карти Таро радять дивитися на ситуації реально, бо саме це допоможе рухатися далі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

