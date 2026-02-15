ТСН у соціальних мережах

Таро-попередження на 16–22 лютого: карти назвали знаки, яким тиждень принесе грошові шанси і важливі зміни

Тиждень 16–22 лютого може принести фінансові можливості і рішення, які вплинуть на найближчі плани.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

6–22 лютого може показати, де на вас чекає вигода, а де — зайві витрати.

Головна карта тижня — Туз Пентаклів

Це карта грошей, вигоди і реальних шансів. Вона вказує на період, коли з’являються можливості покращити матеріальну ситуацію або зробити вдалий крок у справах. Навіть невеликі рішення можуть мати продовження.

ТОП-3 знаки тижня

Телець

Один із найсильніших тижнів у фінансовому плані. Може з’явитися шанс заробітку або вигідна пропозиція.

Козоріг

Рішення у справах і роботі принесуть стабільність. Практичність зараз особливо вигідна.

Діва

Уважність до деталей допоможе отримати користь або уникнути втрат.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень активних дій. Ініціатива допоможе просунути справи, але варто уникати імпульсивних витрат.

Телець — Туз Пентаклів

Карта тижня для вас. Фінансовий шанс або корисна можливість дуже ймовірні.

Близнята — Паж Мечів

Інформація і новини можуть підказати вигідний напрямок. Слухайте уважно.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція допоможе прийняти правильні рішення, особливо у витратах.

Лев — Сонце

Позитивні події додають впевненості. Тиждень сприятливий для рішень.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця і зосередженість принесуть конкретний результат.

Терези — Справедливість

Фінансові питання потребують зваженості. Чесні рішення вигідніші.

Скорпіон — Сімка Мечів

Краще уникати сумнівних угод і необдуманих рішень.

Стрілець — Трійка Жезлів

Можливість на перспективу. Думайте наперед.

Козоріг — Король Пентаклів

Тиждень стабільності і розумних вкладень.

Водолій — Зірка

Надія на покращення фінансової ситуації. З’являються ідеї.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже, де справжня вигода.

Тиждень 16–22 лютого — про фінансові можливості і розумні рішення. Карти Таро радять уважно ставитися до пропозицій і не поспішати з витратами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

