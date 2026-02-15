Таро-попередження на 16 лютого: карти назвали знаки, яким випаде грошовий шанс і знак, якому варто бути обережним

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день може показати, де на вас чекає фінансова вигода, а де — зайві витрати.

Головна карта дня — Десятка Пентаклів

Це карта грошей, стабільності й матеріальних рішень. Вона говорить про день, коли фінансові питання виходять на перший план. Вигоду можуть принести навіть звичні справи, якщо діяти обдумано.

ТОП-3 знаки дня

Телець

Може з’явитися шанс покращити фінансову ситуацію. Вигідна пропозиція поруч.

Діва

Практичне рішення сьогодні може принести реальний плюс у грошах.

Козоріг

День підходить для рішень про роботу, покупки або вкладення.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Поспіх у витратах може бути зайвим. Краще діяти з холодною головою.

Телець — Туз Пентаклів

Карта дня для вас. Шанс може бути дуже конкретним.

Близнята — Паж Мечів

Інформація сьогодні має фінансову цінність. Слухайте уважно.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція допоможе уникнути зайвих витрат.

Лев — Сонце

Вдалий день для впевнених рішень.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота дає матеріальний результат.

Терези — Справедливість

Гроші люблять зважені рішення.

Скорпіон — Сімка Мечів

Краще уникати сумнівних угод.

Стрілець — Трійка Жезлів

Можливість на перспективу.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і вигода у пріоритеті.

Водолій — Зірка

Надія на покращення фінансової ситуації.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже, де справжня вигода.

16 лютого — день грошових рішень і можливостей. Карти Таро радять уважно ставитися до пропозицій і не діяти імпульсивно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.