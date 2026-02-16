Таро-попередження на 17 лютого: карти назвали знаки, яким день принесе несподівану новину і шанс

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

17 лютого може принести новину, яка змінить плани швидше, ніж очікується.

Головна карта дня — Вісімка Жезлів

Це карта новин, швидких подій і несподіваних звісток. Вона говорить про день, коли ситуації розгортаються стрімко. Деякі можливості можуть з’явитися раптово — і важливо не проґавити їх.

ТОП-3 знаки дня

Близнята

Можуть отримати новину або пропозицію, що відкриє перспективу. День про швидку реакцію.

Реклама

Лев

Подія або розмова дасть шанс проявити себе. Удача на боці активних.

Водолій

Несподівана можливість може змінити плани у кращий бік.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

День активності і швидких рішень. Ініціатива дає перевагу.

Телець — Четвірка Пентаклів

Бажання стабільності зрозуміле, але гнучкість принесе більше.

Реклама

Близнята — Вісімка Жезлів

Карта дня для вас. Новини або події розвиваються швидко.

Рак — Двійка Кубків

Вдалий день для домовленостей і діалогу.

Лев — Сонце

Позитивні події додають впевненості. Ви у центрі уваги.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість приносить результат.

Реклама

Терези — Справедливість

Зважені рішення сьогодні особливо важливі.

Скорпіон — Сила

Спокій допоможе зберегти контроль над ситуацією.

Стрілець — Трійка Жезлів

Плани на майбутнє стають чіткішими.

Козоріг — Імператор

Контроль і порядок допоможуть уникнути хаосу.

Реклама

Водолій — Зірка

З’являється надія і нове бачення ситуації.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже правильний крок.

17 лютого — день новин і швидких змін. Карти Таро радять реагувати оперативно, бо можливості не чекатимуть.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.