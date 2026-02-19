- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 2 хв
Таро-попередження на 20 лютого: карти назвали знаки, яким день принесе шанс, і тих, кому варто бути обережними
20 лютого може принести несподіваний шанс у справах або грошах, але не всім.
20 лютого може принести пропозицію, що змінить плани.
Головна карта дня — Маг
Старший аркан ініціативи та можливостей. День, коли результат залежить від особистого рішення. Шанс буде — питання лише в тому, хто його використає.
ЗНАК ДНЯ — БЛИЗНЯТА
Ваша активність сьогодні здатна відкрити нові перспективи.
КОМУ ПОЩАСТИТЬ
Близнята, Лев, Водолій
День сприяє ініціативі, новим ідеям і переговорам.
КОМУ ОБЕРЕЖНО
Риби, Стрілець
Не варто поспішати з рішеннями та грошима.
Прогноз для всіх знаків
Овен — Лицар Жезлів
Ініціатива дасть результат, але без поспіху.
Телець — Четвірка Пентаклів
Краще утриматися від зайвих витрат.
Близнята — Маг
Карта дня для вас. Ви впливаєте на ситуацію більше, ніж здається.
Рак — Королева Кубків
Інтуїція підкаже правильний момент для дії.
Лев — Сонце
Позитивні події у справах. Можливе визнання.
Діва — Вісімка Пентаклів
Практичність і робота принесуть конкретний результат.
Терези — Справедливість
Рішення мають бути зваженими.
Скорпіон — Сила
Спокій і контроль — ваші козирі.
Стрілець — П’ятірка Мечів
Краще уникати конфліктів і суперечок.
Козоріг — Король Пентаклів
Стабільність і фінансова мудрість.
Водолій — Зірка
Надія і нова перспектива у справах.
Риби — Місяць
Не довіряйте сумнівним обіцянкам.
20 лютого — день ініціативи і шансів. Карти Таро радять діяти сміливо, але обдумано.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.