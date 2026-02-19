Таро-попередження на 20 лютого: карти назвали знаки, яким день принесе шанс, і тих, кому варто бути обережними

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

20 лютого може принести пропозицію, що змінить плани.

Головна карта дня — Маг

Старший аркан ініціативи та можливостей. День, коли результат залежить від особистого рішення. Шанс буде — питання лише в тому, хто його використає.

ЗНАК ДНЯ — БЛИЗНЯТА

Реклама

Ваша активність сьогодні здатна відкрити нові перспективи.

КОМУ ПОЩАСТИТЬ

Близнята, Лев, Водолій

День сприяє ініціативі, новим ідеям і переговорам.

КОМУ ОБЕРЕЖНО

Реклама

Риби, Стрілець

Не варто поспішати з рішеннями та грошима.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Ініціатива дасть результат, але без поспіху.

Телець — Четвірка Пентаклів

Краще утриматися від зайвих витрат.

Близнята — Маг

Карта дня для вас. Ви впливаєте на ситуацію більше, ніж здається.

Реклама

Рак — Королева Кубків

Інтуїція підкаже правильний момент для дії.

Лев — Сонце

Позитивні події у справах. Можливе визнання.

Діва — Вісімка Пентаклів

Практичність і робота принесуть конкретний результат.

Терези — Справедливість

Рішення мають бути зваженими.

Реклама

Скорпіон — Сила

Спокій і контроль — ваші козирі.

Стрілець — П’ятірка Мечів

Краще уникати конфліктів і суперечок.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і фінансова мудрість.

Водолій — Зірка

Надія і нова перспектива у справах.

Реклама

Риби — Місяць

Не довіряйте сумнівним обіцянкам.

20 лютого — день ініціативи і шансів. Карти Таро радять діяти сміливо, але обдумано.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.