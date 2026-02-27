Таро-попередження на 28 лютого: для одного знака це може стати днем втрат

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 28 лютого вказує на ризик фінансових або емоційних втрат для одного знака зодіаку та шанс для тих, хто контролює ситуацію.

Головна карта дня — П’ятірка Пентаклів

Це карта втрат, нестачі та неправильного розрахунку. Вона не означає катастрофу, але попереджає: необережність може призвести до зайвих витрат або розчарування.

Сьогодні важливо рахувати, перевіряти й не довіряти сліпо.

Знак під ризиком

Телець — П’ятірка Пентаклів

Для вас 28 лютого — день фінансової уважності. Є ризик витратити більше, ніж планували, або погодитися на невигідну пропозицію. Карта радить відкласти великі придбання і не підписувати документи поспіхом.

Стриманість сьогодні вигідніша за імпульсивність.

Кому день дає перевагу

Лев — Сонце

Позитивна новина або підтримка можуть змінити плани на краще.

Близнята — Маг

Ваша ініціатива може принести результат швидше, ніж очікуєте.

Козоріг — Колісниця

Є шанс просунути справу вперед, головне — не зволікати.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Мечів

Уникайте різких слів.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже правильне рішення.

Діва — Вісімка Пентаклів

Деталі мають значення.

Терези — Справедливість

Дійте чесно і зважено.

Скорпіон — Башта

Можлива несподівана новина.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий старт або ідея.

Водолій — Зірка

З’являється нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для партнерства.

28 лютого — день перевірки розрахунків і характеру. Карти Таро попереджають: виграє той, хто не поспішатиме з рішеннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.