- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 2 хв
Таро-попередження на 28 лютого: для одного знака це може стати днем втрат
28 лютого може стати днем, коли помилка коштуватиме дорожче, ніж здається.
Гороскоп за картами Таро на 28 лютого вказує на ризик фінансових або емоційних втрат для одного знака зодіаку та шанс для тих, хто контролює ситуацію.
Головна карта дня — П’ятірка Пентаклів
Це карта втрат, нестачі та неправильного розрахунку. Вона не означає катастрофу, але попереджає: необережність може призвести до зайвих витрат або розчарування.
Сьогодні важливо рахувати, перевіряти й не довіряти сліпо.
Знак під ризиком
Телець — П’ятірка Пентаклів
Для вас 28 лютого — день фінансової уважності. Є ризик витратити більше, ніж планували, або погодитися на невигідну пропозицію. Карта радить відкласти великі придбання і не підписувати документи поспіхом.
Стриманість сьогодні вигідніша за імпульсивність.
Кому день дає перевагу
Лев — Сонце
Позитивна новина або підтримка можуть змінити плани на краще.
Близнята — Маг
Ваша ініціатива може принести результат швидше, ніж очікуєте.
Козоріг — Колісниця
Є шанс просунути справу вперед, головне — не зволікати.
Прогноз для інших знаків
Овен — Лицар Мечів
Уникайте різких слів.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція підкаже правильне рішення.
Діва — Вісімка Пентаклів
Деталі мають значення.
Терези — Справедливість
Дійте чесно і зважено.
Скорпіон — Башта
Можлива несподівана новина.
Стрілець — Туз Жезлів
Новий старт або ідея.
Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для партнерства.
28 лютого — день перевірки розрахунків і характеру. Карти Таро попереджають: виграє той, хто не поспішатиме з рішеннями.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.