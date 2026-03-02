ТСН у соціальних мережах

Таро-попередження на 3 березня: для одного знака це може стати днем втрати

3 березня може стати днем, коли одна помилка змінить перебіг подій.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 3 березня вказує на ризик фінансової або емоційної втрати для одного знака зодіаку, водночас кілька інших отримають шанс, який не варто ігнорувати.

Головна карта дня — П’ятірка Пентаклів

Це карта нестачі та неправильного розрахунку. Вона попереджає: сьогодні небезпечно покладатися лише на удачу. Поспіх у грошах або словах може коштувати більше, ніж здається.

Головне правило 3 березня — не діяти імпульсивно.

Знак під найбільшим ризиком

Телець — П’ятірка Пентаклів

Є небезпека зайвих витрат або помилки у фінансових рішеннях. Карта радить відкласти великі придбання і не довіряти сумнівним пропозиціям.

Іноді виграє той, хто просто вміє почекати.

Кому випаде шанс

Близнята — Маг

Можливість вплинути на ситуацію. Слова сьогодні мають силу.

Лев — Сонце

Позитивна новина або підтримка можуть змінити плани.

Козоріг — Колісниця

Є шанс просунути справу вперед — не зволікайте.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Мечів
Уникайте різких суперечок.

Рак — Верховна Жриця
Довіряйте інтуїції.

Діва — Вісімка Пентаклів
Зосередженість принесе результат.

Терези — Справедливість
Будьте обережні в рішеннях.

Скорпіон — Башта
Можлива несподівана новина.

Стрілець — Туз Кубків
Позитив у стосунках.

Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для переговорів.

3 березня — день уважності та холодного розрахунку. Карти Таро показують: виграє не найшвидший, а найобережніший.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

