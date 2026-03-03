ТСН у соціальних мережах

85
2 хв

Таро-попередження на 4 березня: карти показали, кому відкриється несподівана правда

4 березня може стати днем, коли приховане раптом стане очевидним.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 4 березня вказує на період розкриття інформації, важливої розмови та емоційного рішення, яке для одного знака стане переломним.

Головна карта дня — Місяць (XVIII Аркан)

Це карта прихованого, сумнівів і таємної інформації. Вона говорить про те, що не все зараз видно одразу. Можлива новина або розмова, яка прояснить ситуацію.

4 березня — день, коли правда може змінити позицію.

Знак, для якого день стане вирішальним

Риби — Місяць

Для вас це день внутрішнього прозріння або відкриття. Можлива несподівана розмова, яка розставить крапки над “і”. Важливо не будувати висновків лише на емоціях — перевіряйте факти.

Кому день дає перевагу

Близнята — Маг

Ви зможете використати інформацію на свою користь. Слова сьогодні мають силу.

Лев — Сонце

Після сумнівів приходить ясність. Позитивний розвиток подій можливий.

Козоріг — Імператор

Раціональність допоможе зберегти контроль над ситуацією.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів
Емоції можуть підштовхнути до різкого рішення — не поспішайте.

Телець — Четвірка Пентаклів
Не варто ділитися планами з усіма.

Рак — Верховна Жриця
Інтуїція сьогодні сильніша за логіку.

Діва — Вісімка Пентаклів
Робота і концентрація допоможуть уникнути зайвих переживань.

Терези — Закохані
Можливий важливий вибір.

Скорпіон — Башта
Несподівана новина може змінити плани.

Стрілець — Туз Жезлів
З’явиться нова ідея або можливість.

Водолій — Зірка
З’являється перспектива, яка заспокоїть.

4 березня — день прояснення і правди. Карти Таро показують: те, що довго залишалося в тіні, може вийти назовні, і саме реакція визначить наслідки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

