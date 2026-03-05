Таро-попередження на 6 березня: карти назвали знак, який отримає рідкісний шанс

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 6 березня вказує на день несподіваних шансів, важливої розмови та рішення, яке для одного знака може змінити найближчі плани.

Карта дня — Зірка (XVII Аркан)

Це карта надії, перспективи та несподіваного полегшення. Вона говорить про момент, коли після сумнівів з’являється новий напрямок.

6 березня — день, коли навіть невелика подія може запустити великий процес.

Знак дня

Водолій — Зірка

Для вас цей день може принести шанс чи новину, які повернуть впевненість у планах. Можлива підтримка або пропозиція, яку варто розглянути.

Іноді одна розмова здатна змінити більше, ніж тривалі роздуми.

Кому ще пощастить

Близнята — Маг

Сприятливий день для переговорів і нових ідей.

Лев — Сонце

Позитивний розвиток подій або приємна новина.

Козоріг — Колісниця

Можливість просунути справу вперед.

Кому варто бути уважними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Краще уникати конфліктів.

Телець — Сімка Пентаклів

Не поспішайте з фінансовими рішеннями.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів

Енергії багато, але важливо контролювати імпульси.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція допоможе ухвалити правильне рішення.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість принесе результат.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір.

Стрілець — Туз Жезлів

З’явиться нова ідея або шанс.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для домовленостей.

6 березня може принести несподіваний шанс. Карти Таро показують: той, хто не побоїться скористатися моментом, зможе змінити ситуацію на свою користь.

