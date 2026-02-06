Таро-попередження на 6 лютого: карти назвали знаки, яким пощастить у несподіваних збігах

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карти Таро вказують: сьогодні випадковості можуть виявитися невипадковими.

Головна карта дня — Колесо Фортуни

Це карта удачі, збігів і поворотів долі. Вона говорить про день, коли події можуть складатися на вашу користь навіть без великих зусиль. Важливо помічати можливості й не відмахуватися від випадковостей.

ТОП-3 знаки дня

Стрілець

Може статися вдалий збіг або приємна новина. День приносить легкість у справах.

Реклама

Телець

Несподівана можливість або вигідна пропозиція можуть з’явитися раптово. Варто бути уважними.

Риби

Інтуїція сьогодні веде правильно. Випадкова ідея може виявитися корисною.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Імпульс до дії сильний. День підходить для рішучих кроків.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Відчуття стабільності і задоволення результатом. Маленький успіх підніме настрій.

Реклама

Близнята — Паж Жезлів

Новина або ідея принесуть натхнення. День про цікаві можливості.

Рак — Двійка Кубків

Гарний день для домовленостей і теплих розмов.

Лев — Сонце

Позитивні події або підтримка додають впевненості.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість дає помітний результат.

Реклама

Терези — Справедливість

Рішення мають бути зваженими. Чесність дає кращий ефект.

Скорпіон — Сімка Мечів

Краще не довіряти всьому одразу. Уважність убереже від помилки.

Стрілець — Колесо Фортуни

Удача на вашому боці. Події можуть складатися вдало.

Козоріг — Імператор

Контроль над ситуацією дає стабільність.

Реклама

Водолій — Зірка

Відчуття правильного напрямку і надії.

Риби — Верховна Жриця

Інтуїція підкаже правильний крок.

6 лютого — день збігів і невеликих подарунків долі. Карти Таро радять помічати можливості, бо саме випадковість може принести користь.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.