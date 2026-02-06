Таро-попередження на 7 лютого: карти назвали знаки, яким доведеться зробити важливий вибір

Карти Таро / © ТСН.ua

7 лютого 2026 року може стати днем вибору, який задасть напрямок на найближчий час.

Головна карта дня — Закохані

Це карта вибору і визначення напрямку. Вона не завжди про стосунки — частіше про рішення між двома шляхами. 7 лютого може показати, куди рухатися далі.

ТОП-3 знаки дня

Терези

Питання вибору виходить на перший план. Рішення дасть ясність.

Близнята

Може з’явитися альтернатива або новий варіант. Важливо слухати себе.

Козоріг

День підштовхує визначитися у справах або планах.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Імпульсивні рішення можуть пришвидшити події. Варто думати на крок уперед.

Телець — Четвірка Пентаклів

Бажання стабільності сильне, але день просить гнучкості.

Близнята — Двійка Мечів

Внутрішні сумніви. Краще не тиснути на себе з вибором.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція допоможе прийняти правильне рішення.

Лев — Сонце

Ясність і впевненість у своїх кроках.

Діва — Вісімка Пентаклів

Практичність дає відчуття контролю.

Терези — Закохані

Карта дня для вас особливо сильна. Вибір стане ключовим.

Скорпіон — Сила

Спокій і витримка допоможуть уникнути помилки.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє допоможе визначитися.

Козоріг — Ієрофант

Порада досвідченої людини стане корисною.

Водолій — Зірка

Відчуття правильного напряму.

Риби — Місяць

Емоції можуть заплутувати. Не поспішайте.

7 лютого — день рішень і визначення напрямку. Карти Таро радять слухати інтуїцію і не боятися обирати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.