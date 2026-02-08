Таро-попередження на 9–15 лютого: карти назвали знаки, для яких тиждень стане поворотним

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей тиждень 9–15 лютого може принести поворот у справах тим, хто готовий помічати можливості.

Головна карта тижня — Колесо Фортуни

Це карта поворотів долі, змін і шансів. Вона говорить про період, коли ситуації можуть різко змінюватися, а випадковості виявляються не випадковими. Тиждень про гнучкість і готовність скористатися можливістю.

ТОП-3 знаки тижня

Телець

Можливий шанс покращити ситуацію у справах або фінансах. Події складаються на вашу користь, якщо не зволікати.

Скорпіон

Тиждень приносить усвідомлення і переломний момент. Рішення зараз вплине на подальший напрямок.

Водолій

Нові ідеї та пропозиції можуть відкрити перспективу. Варто довіряти інтуїції.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень активний і динамічний. Ініціатива допоможе зрушити справи з місця.

Телець — Туз Пентаклів

З’являється можливість, пов’язана з ресурсами або роботою. Маленький шанс може мати продовження.

Близнята — Паж Мечів

Новини або розмови принесуть важливу інформацію. Уважність дасть перевагу.

Рак — Двійка Кубків

Тема партнерства і домовленостей виходить на перший план. Відвертість допоможе.

Лев — Сонце

Позитивний тиждень, що дає впевненість і ясність. Результати порадують.

Діва — Вісімка Пентаклів

Послідовна робота дає відчутний результат. Тиждень про продуктивність.

Терези — Закохані

Постає питання вибору. Рішення визначить подальший курс.

Скорпіон — Суд

Час підбивати підсумки і робити висновки. Подія може стати поворотною.

Стрілець — Трійка Жезлів

З’являються нові горизонти і плани. Думайте на перспективу.

Козоріг — Імператор

Контроль і структура допоможуть уникнути хаосу. Чіткі рішення дадуть стабільність.

Водолій — Зірка

Надія і нове бачення майбутнього. Інтуїція підкаже шлях.

Риби — Верховна Жриця

Тиждень інтуїції і знаків. Відповіді приходять через відчуття.

Тиждень 9–15 лютого — про зміни і можливості. Карти Таро радять не триматися за старе, бо нові повороти можуть виявитися вдалими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.