ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

Таро-попередження на 9–15 лютого: карти назвали знаки, для яких тиждень стане поворотним

Тиждень 9–15 лютого може принести події, які змусять інакше подивитися на плани і пріоритети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей тиждень 9–15 лютого може принести поворот у справах тим, хто готовий помічати можливості.

Головна карта тижня — Колесо Фортуни

Це карта поворотів долі, змін і шансів. Вона говорить про період, коли ситуації можуть різко змінюватися, а випадковості виявляються не випадковими. Тиждень про гнучкість і готовність скористатися можливістю.

ТОП-3 знаки тижня

Телець

Можливий шанс покращити ситуацію у справах або фінансах. Події складаються на вашу користь, якщо не зволікати.

Скорпіон

Тиждень приносить усвідомлення і переломний момент. Рішення зараз вплине на подальший напрямок.

Водолій

Нові ідеї та пропозиції можуть відкрити перспективу. Варто довіряти інтуїції.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень активний і динамічний. Ініціатива допоможе зрушити справи з місця.

Телець — Туз Пентаклів

З’являється можливість, пов’язана з ресурсами або роботою. Маленький шанс може мати продовження.

Близнята — Паж Мечів

Новини або розмови принесуть важливу інформацію. Уважність дасть перевагу.

Рак — Двійка Кубків

Тема партнерства і домовленостей виходить на перший план. Відвертість допоможе.

Лев — Сонце

Позитивний тиждень, що дає впевненість і ясність. Результати порадують.

Діва — Вісімка Пентаклів

Послідовна робота дає відчутний результат. Тиждень про продуктивність.

Терези — Закохані

Постає питання вибору. Рішення визначить подальший курс.

Скорпіон — Суд

Час підбивати підсумки і робити висновки. Подія може стати поворотною.

Стрілець — Трійка Жезлів

З’являються нові горизонти і плани. Думайте на перспективу.

Козоріг — Імператор

Контроль і структура допоможуть уникнути хаосу. Чіткі рішення дадуть стабільність.

Водолій — Зірка

Надія і нове бачення майбутнього. Інтуїція підкаже шлях.

Риби — Верховна Жриця

Тиждень інтуїції і знаків. Відповіді приходять через відчуття.

Тиждень 9–15 лютого — про зміни і можливості. Карти Таро радять не триматися за старе, бо нові повороти можуть виявитися вдалими.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie