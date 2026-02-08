- Дата публікації
Таро-попередження на 9–15 лютого: карти назвали знаки, для яких тиждень стане поворотним
Тиждень 9–15 лютого може принести події, які змусять інакше подивитися на плани і пріоритети.
Цей тиждень 9–15 лютого може принести поворот у справах тим, хто готовий помічати можливості.
Головна карта тижня — Колесо Фортуни
Це карта поворотів долі, змін і шансів. Вона говорить про період, коли ситуації можуть різко змінюватися, а випадковості виявляються не випадковими. Тиждень про гнучкість і готовність скористатися можливістю.
ТОП-3 знаки тижня
Телець
Можливий шанс покращити ситуацію у справах або фінансах. Події складаються на вашу користь, якщо не зволікати.
Скорпіон
Тиждень приносить усвідомлення і переломний момент. Рішення зараз вплине на подальший напрямок.
Водолій
Нові ідеї та пропозиції можуть відкрити перспективу. Варто довіряти інтуїції.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Тиждень активний і динамічний. Ініціатива допоможе зрушити справи з місця.
Телець — Туз Пентаклів
З’являється можливість, пов’язана з ресурсами або роботою. Маленький шанс може мати продовження.
Близнята — Паж Мечів
Новини або розмови принесуть важливу інформацію. Уважність дасть перевагу.
Рак — Двійка Кубків
Тема партнерства і домовленостей виходить на перший план. Відвертість допоможе.
Лев — Сонце
Позитивний тиждень, що дає впевненість і ясність. Результати порадують.
Діва — Вісімка Пентаклів
Послідовна робота дає відчутний результат. Тиждень про продуктивність.
Терези — Закохані
Постає питання вибору. Рішення визначить подальший курс.
Скорпіон — Суд
Час підбивати підсумки і робити висновки. Подія може стати поворотною.
Стрілець — Трійка Жезлів
З’являються нові горизонти і плани. Думайте на перспективу.
Козоріг — Імператор
Контроль і структура допоможуть уникнути хаосу. Чіткі рішення дадуть стабільність.
Водолій — Зірка
Надія і нове бачення майбутнього. Інтуїція підкаже шлях.
Риби — Верховна Жриця
Тиждень інтуїції і знаків. Відповіді приходять через відчуття.
Тиждень 9–15 лютого — про зміни і можливості. Карти Таро радять не триматися за старе, бо нові повороти можуть виявитися вдалими.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.