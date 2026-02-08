Таро-попередження на 9 лютого: карти назвали знаки, яким день подасть важливий знак

Карти Таро / © ТСН.ua

9 лютого може підкинути знак або підказку, яка допоможе краще зрозуміти ситуацію.

Головна карта дня — Верховна Жриця

Це карта інтуїції, знаків і внутрішого розуміння. Вона говорить про день, коли відповіді приходять не через логіку, а через відчуття і уважність до деталей. Сьогодні варто довіряти собі.

ТОП-3 знаки дня

Риби

Інтуїція працює максимально точно. Випадкова думка може виявитися підказкою.

Скорпіон

День приносить знак або інформацію, що змінить ставлення до ситуації.

Діва

Уважність до деталей допоможе помітити шанс або уникнути помилки.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Постає питання напрямку. Ви думаєте про наступний крок.

Телець — Королева Пентаклів

Практичність і спокій дають результат.

Близнята — Паж Кубків

Можлива приємна новина або несподівана пропозиція.

Рак — Шістка Кубків

Ситуація з минулого може нагадати про себе.

Лев — Сила

Витримка допоможе зберегти контроль.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість приносить користь.

Терези — Справедливість

День про чесні рішення.

Скорпіон — Верховна Жриця

Карта дня для вас особливо сильна. Довіряйте інтуїції.

Стрілець — Трійка Жезлів

Плани на майбутнє стають чіткішими.

Козоріг — Імператор

Контроль над ситуацією дає стабільність.

Водолій — Зірка

Відчуття правильного напрямку.

Риби — Місяць

Емоції тонко налаштовані. Сни або відчуття можуть бути підказкою.

9 лютого — день інтуїції і знаків. Карти Таро радять не ігнорувати підказки, бо саме вони допоможуть прийняти правильне рішення.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.