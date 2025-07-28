Таропрогноз на 28 липня – 3 серпня 2025 року: емоційне очищення для Раків, вибір шляху для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не тільки інструмент для передбачень, а й спосіб заглянути глибше у свою підсвідомість. Символіка арканів допомагає зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, які внутрішні процеси відбуваються та на що варто звернути увагу. Щотижневий таропрогноз для кожного знака зодіаку — це як енергетичний компас, що вказує, де сила, де виклик, а де можливість.

Овен (21.03–19.04)

Карта тижня: дев’ятка жезлів

Ви близькі до важливого завершення. Не відступайте — ваші зусилля ось-ось дадуть результат. Навіть якщо відчуваєте втому, варто дотиснути.

Телець (20.04–20.05)

Карта тижня: паж Мечів

Інтелектуальне оновлення. Ви перебуваєте на етапі пошуку нової інформації або навчання. Слухайте, аналізуйте, але не поспішайте з висновками.

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Близнята (21.05–20.06)

Карта тижня: колісниця

Час рішучих дій. Ви тримаєте в руках кермо ситуації. Впевнено прямуйте до мети — внутрішній фокус допоможе перемогти зовнішній хаос.

Рак (21.06–22.07)

Карта тижня: четвірка кубків

Настрій може бути млявим, і здається, що нічого не радує. Але насправді це час для внутрішньої ревізії емоцій. Не ігноруйте дари життя.

Лев (23.07–22.08)

Карта тижня: трійка пентаклів

Ваші зусилля у спільній справі отримають схвалення. Цей тиждень сприяє командній роботі, створенню чогось матеріального й визнанню вашого внеску.

Діва (23.08–22.09)

Карта тижня: п’ятірка мечів

Не всі битви варто вигравати. Уникайте конфліктів, які не мають конструктиву. Ваша сила — у розумінні того, що внутрішній спокій важливіший за доведення правоти.

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Терези (23.09–22.10)

Карта тижня: Зірка

Надія й оновлення. Ви відновлюєтесь після непростого періоду. Вірте у краще та дозвольте собі мріяти — Всесвіт зараз чує ваші бажання.

Скорпіон (23.10–21.11)

Карта тижня: король кубків

Ваші почуття — глибокі та потужні. Цей тиждень сприятливий для емоційного лідерства, глибоких розмов і підтримки інших.

Стрілець (22.11–21.12)

Карта тижня: сімка пентаклів

Результати зусиль ще не видно, але ви на правильному шляху. Потерпіть — час ще не настав, але урожай дозріває.

Козоріг (22.12–19.01)

Карта тижня: двійка жезлів

Ви стоїте перед вибором. Стратегія й бачення майбутнього мають стати основою рішень. Вихід із зони комфорту — виклик, але й шанс.

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Водолій (20.01–18.02)

Карта тижня: лицар пентаклів

Ваша стабільність — головна сила. Зосередьтесь на повсякденних завданнях, не шукаючи швидкого прориву. Поступ — краще за хаотичну активність.

Риби (19.02–20.03)

Карта тижня: шістка кубків

Минуле може принести щось приємне: спогад, людину чи ідею. Зануртесь у світ душевного тепла — це подарує емоційну рівновагу.

Тиждень із 28 липня по 3 серпня 2025 року запрошує нас уповільнитися, зосередитися на емоціях, довіритися внутрішньому голосу й не поспішати з рішеннями. Карти підказують, що зараз — час дозрівання, спокійної підготовки до серпневих змін і зміцнення власної опори. Важливо бачити не лише зовнішні результати, а й внутрішній рух.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.