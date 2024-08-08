Тарологиня Максімуза побачила таємну мету наступу на Курщині

Аакції, які відбуваються тепер на території РФ, будуть повторюватися неодноразово.

Прорив кордону у Курській області було здійснено російськими добровольцями, які прагнуть скинути Путіна, але не “вбити” Росію.

Про це розповіла тарологиня Максімуза на своєму YouTube-каналі.

“У них є ціль, ради чого вони воюють. Явно не за Україну, вони воюють за вільну Росію. Вони хочуть “підвісити” Путіна, але не вбити Росію”, - сказала вона, коментуючи розклад на картах таро.

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Також за її словами, своїми діями вони відволікають увагу, відтягуючи з фронту тих росіян, які ведуть запеклі бої в Україні. При чому ці акції, які відбуваються тепер на Курщині, будуть повторюватися неодноразово.

“Таке враження, що відволікають увагу. Це був такий план, щоб щось відтіснити, щоб Україна зробила прорив”, - сказала Максімуза.

Водночас тарологиня вважає, що в теперішньому наступ на Курщині міститься ще якийсь таємний план, який досі не розкрився.

“Це частина плану, це тільки верх айсберга, а є ще щось. Там є таємний план, на це вказує карта “маг”, яка свідчить про відхід від кліше”, - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що наприкінці літа 2024 року на фронті в Україні почнеться вирішальний період, а для Росії це буде початком періоду катастроф, що закінчиться навесні 2025 року переворотом в Кремлі.

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