Тарологиня про березень 2025: важливий візит та можлива катастрофа

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика, забобони – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Березень 2025 року принесе Україні важливі політичні події та певний переломний момент. До країни прибуде дуже впливова особа, після візиту якої можуть відбутися значні зміни.

Такий прогноз зробила тарологиня Яна Пасинкова.

"Причому мені здається, що не для нас з вами, а це якісь політичні події", – каже тарологиня.

Щодо війни, то вона прогнозує, що березень не стане вирішальним. Українці й надалі залишатимуться в ситуації невизначеності.

"Як стояли серед двох вогнів, так поки й будемо стояти. Головне, що вистоїмо", – зазначає Пасинкова.

Також вона попереджає про можливу катастрофу, яка може спричинити резонанс, однак наголошує, що це не стосується безпосередньо пересічних українців, а, ймовірно, пов’язано з глобальними політичними процесами.

Нагадаємо, екзорцистка передбачила, коли закінчиться війна в Україні. Ченелерка та екзорцистка Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись до літа 2025 року.