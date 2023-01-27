Тарологиня спрогнозувала "складні часи" для України після війни

Відома тарологиня Яна Тимощук спрогнозувала, що чекає на Україну після війни з Росією. Вона передбачила складні часи, проте згодом ситуація зміниться на краще.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Яна Тимощук стверджує, що після закінчення бойових дій в Україні будуть складні часи, проте інші держави світу нам допоможуть із післявоєнною відбудовою.

"Так, Україна відбудовуватиметься. Мені показує, що вже є країни, які беруться за цю справу і навіть якось розподіляють міста, території. Багато буде "розумних" міст в плані комунікації. Буде те, чого раніше не було. Ми навіть в технологічному плані не будемо до цього готові", - сказала Тимощук.

Тарологиня переконана, що майбутнє України тісно пов'язане із президентом Зеленським.

"У натальній карті Володимира Зеленського не як людини, а як президента, є знак Зодіаку Рак, що говорить про наш сильний контакт з ним. Україна заживе добре, але на це потрібен час", - вважає Яна Тимощук.

Нагадаємо, мольфар з Карпат Василь Юращук припускає, що війна в Україні триватиме ще два роки, але після 22 березня 2023 року українцям стане легше. За його прогнозами, після цієї дати російські ракети не атакуватимуть Україну.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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