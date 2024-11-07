Тарологиня здивувала передбаченням про співпрацю Трампа з Кремлем

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня Олена Бюн вважає, що у Трампа та путінського режиму не буде жодної співпраці.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Тарологиня зазначила, що Трамп спілкуватиметься із Кремлем "мовою ультиматумів". Вона переконана, що він ображений на РФ, оскільки вважає, що путінський режим допоміг Байдену виграти вибори.

"Трамп пам'ятає образи. Зараз у Кремля дуже підгорає", - сказала вона.

Нагадаємо, мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні.

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