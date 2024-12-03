Тарологиня зробила тривожне передбачення про дружбу Трампа і Путіна

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екстрасенска Відаюча Ма Ірина вважає, що Дональд Трамп готовий домовлятись з Росією щодо закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Він уже розуміє, що нема сенсу продовжувати цю війну. Він розуміє, що це нерозумно та негуманно. Він розуміє, що в РФ не настільки багато ресурсів, як вона про це заявляє. А тому він готовий піти з РФ на домовленості і "виїхати на коні". У нього є план, щоб домовитись з РФ. Він розуміє, що швидко це не станеться, але він готовий до цього йти. Випадає карта, що нібито "Путін - це його давній друг", - сказала тарологиня.

Відаюча Ма зазначила, що "Трамп може захотіти нажитись на Росії".

"Для нього ця країна - це країна ресурсів і на ній можна нажитись. Він розуміє, що РФ у жалюгідному стані", - каже тарологиня.

Вона зазначила, що "Трамп не вважає РФ агресором, а вважає, що ця країна потрапила у скрутне становище і могла б усе зробити по-іншому". Проте тарологиня переконана, що Трамп не піде на поступки Путіну.

Читайте також: