Тарологиня зробила тривожне передбачення про нову угоду: "Україна може потрапити у пастку"

Відаюча Ма попередила про небезпечну угоду для України. Що вона сказала?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологиня, тарологиня Відаюча Ма вважає, що Україна може потрапити у пастку від США та Європи.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Відаюча Ма зазначила, що Трамп хоче кінця Європи. Вона додала, що не розуміє мотивів президента США.

"З одного боку - Європа не зрушиться, бо боїться. Вони там мають ілюзії, вірять в свою ілюзію. Інша карта говорить про те, що вони всередині себе пробиватимуть стіну. Але вони до цього часу вірять, що отримають якийсь подарунок, що станеться чудо. Європа і Америка можуть претендувати на наші ресурси і вони можуть між собою домовитись і це виставлять, як подарунок для нас. Що вони принесли нам рішення. Але це буде пастка. Це буде умова не тільки з США, а й ЄС. Для нас це вихід з кола, але і є шанс, що наші ресурси заберуть", - сказала тарологиня.

Вона переконана, що це "все зробиться дуже хитро".

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