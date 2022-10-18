Таропрогноз 17-23 жовтня 2022: що карти нам віщують

Люди грають у карти з давніх-давен, проте використовувати їх для пророкування майбутнього розпочали зовсім нещодавно. Тому скористайтеся такою можливістю.

Вважається, що перші карти з’явилися ще в стародавніх Індії та Китаї, а до Європи потрапили через подорожі арабів. Проте більш популярною, хоча й хибною, є версія про те, що карти з’явилися у Європі разом з ромами. Якби там не було, карткові ігри стали дуже популярними і на їх основі і виникли карти Таро, — спочатку як гра, а потім — як енциклопедія символів.

Наприкінці ХІХ та у ХХ столітті езотерики знову звернулися до карт Таро у якості джерела мудрості, пророкування майбутнього та порад. Саме за останніми я і пропоную звернутися до карт Таро протягом прийдешнього тижня.

ПРОГНОЗ ТАРО НА КОХАННЯ

Протягом семи наступних днів ситуацію у сфері стосунків і дружби, кохання і любові характеризує карта Таро під назвою "Четвірка кубків". Ця карта говорить про смуток та прикрості, які ви зараз переживаєте. Проте, нічого хорошого не вийде, якщо ви будете протягом цього тижня насичувати свій сум, злість, навіть, якщо для таких почуттів у вас є підґрунтя. Краще широко відкрийте очі, щоб знайти вихід з ситуації, яка робить вам боляче. Не дайте їй поглинути вас повністю.

Не думайте, що зараз у цілому світі страждаєте тільки ви та вас ніхто не любить. Така апатія до життя лишень емоційна криза, тому потрібно докласти трішки зусиль, щоб все налагодити. Проте ніхто не зробить це за вас.

Не застрягайте на своєму поганому настрої. Краще спробуйте скористатися тим шансом, який дарує вам доля. Прийшов час зцілити ваш біль. Тому потрібно зробити щось, щоб звільнитися від важкості та поганого настрою, який вас переслідує. Озирніться, можливо відповідь на ваші запитання дуже близько. Якщо ви дуже горді і не хочете показувати, що вам важко, то слід передумати та протягнути руку для допомоги.

Помізкуйте протягом цих семи днів про те, чому ви опираєтеся, чому ви злитесь і не звертаєте увагу на ті шанси, які дарує вам життя. Відкрийтеся усьому хорошому, що дарує вам життя.

ПРОГНОЗ ТАРО НА РОБОТУ ТА КАР’ЄРУ

Карта, яка розповідає про події у сферах роботи та кар’єри на наступні сім днів це "Помірність". Пам’ятаємо, що карти Таро з’явилися в епоху Середньовіччя та Відродження, тому на них значний вплив мали й християнські цінності. Приміром, помірність належить до важливих християнських чеснот.

Ця карта у кризу говорить про те, що варто розслабитися, наприклад, вдатися до медитації. Вам потрібно знайти точку рівноваги всередині себе, щоб рухатися далі. Лише після того, як ви заспокоїтесь, зможете розв'язувати ваші проблеми спокійно і впевнено.

Помізкуйте про те, що змушує вас нервуватися, втрачати міру, позбуватися внутрішнього спокою. Щоб рухатися далі та здобувати нові вершини, слід гармонізувати свій побут. Здобувши гармонію, зможете далі працювати.

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Зараз потрібно знайти оту золоту середину, оспівану митцями, щоб знати баланс між стосунками та роботою, щоб легко йти вперед. Зробіть протягом прийдешнього тижня щось, щоб покращити свої внутрішні відчуття, аби отримати відчуття душевної та фізичної чистоти та гармонії з собою. Помізкуйте про те, що щодня ми упорядковуємо наше тіло, зачіски тощо, чому ми ж не гармонізуємо душу, щоб нормально працювати.

Якщо ви перестанете потурати своїм забаганкам у ці складні часи, то зможе досягнути фізичної, емоційної та духовної рівноваги. Якщо ви зараз хочете ухвалити якесь рішення, то доведеться прийняти точку зору іншої людини.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ФІНАНСИ

Протягом наступних семи днів вам знадобляться усі ваші сила та сміливість, щоб отримати зароблене. Прийшов час докласти чимало зусиль, щоб отримати результат. Проте, звісно, йдеться не про інтелектуальну силу, а про інтелект. Адже час цього тижня у сфері грошей та фінансів характеризує карта "Сила", яка представляє старші аркани Таро.

Також варто зауважити, зараз час для того, щоб поділитися своєю "частиною пирога" з іншими, які перебувають у скрутніших ситуаціях.

Поступово ви отримаєте силу і витривалість, які допоможуть подолати всі перешкоди на вашому шляху. Частіше вдавайтеся до самоаналізу, коли здається, що ситуація зовсім погана, а викликів — забагато.

Полюбіть силу всередині вас і перед вами розкриються нові можливості. Зробіть щось для покращення свого фізичного самопочуття, щоб заспокоїтися, якщо ви дуже нервуєтесь через кошти. У критичній ситуації дайте своєму внутрішньому леву викричатися і напасти. Але нападайте з розумом та хитрістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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