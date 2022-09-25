Таропрогноз 26 вересня-2 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро нині є звичним явище у нашому житті. Але ще кілька десятиліть тому вони сприймалися наче інструмент диявола. Цікаво, що найбільша іронія полягає у тому, що на картах Таро поруч з язичницькими символами, є чимало й християнських зображень. А загалом вивчати, що ж намальовано на картах Таро та який зміст за цим ховається, - можна роками.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка жезлів"

Ця карта повідомляє про бажання рухатися вперед, дію, новини, можливості. Йдеться про вибір пріоритетів, роз'яснення своїх намірів, стрімкі дії, отримання важливого повідомлення, швидкий розвиток, зміну рішень, невизначеність ситуації та розуміння її суті.

"Вісімка жезлів" символізує незакінчений рух. Ця карта підказує звернути увагу на інтуїтивні ідеї та внутрішні порухи, які викликані реакцією на певну подію.

Настав час визначити, що ви хочете робити далі. Також слід зрозуміти чи правильні ваші дію у той чи інший момент. Зараз необхідні швидкі та рішучі дії. Домогтися бажаного можна лише ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "П'ятірка мечів"

Ця карта оповідає про завоювання, поразку, непотрібну перемогу, визнання меж своїх можливостей, конфлікт інтересів. Ця карта повідомляє про безнадійну ситуацію, бажання думати тільки про себе, відчуття поразки, вороже ставлення.

Ця карта підказує, що слід усвідомити межі власних можливостей та зрозуміти, чому трапляються поразки у вашому житті. Зараз потрібно замислитися про власну вигоду. Не варто й брехати самому собі.

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Щоб там не сталося, ви можете стикнутися з ворожим оточенням та вступити в боротьбу з невідомим кінцем, яка дозволить вам побачити, що інші люди теж обмежені у власних можливостях, як і ви.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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