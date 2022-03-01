Таропрогноз на 1-6 березня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають підказки у критичні ситуації.

Карти Таро допомагають знаходити відповіді на запитання у часи випробувань. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на перший тиждень березня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Четвірка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та певний егоїзм.

Ця карта представляє стихію води і відповідає за наші почуття, мрії та емоції.

"Четвірка кубків" розповідає про певні внутрішні розчарування та розрив, бажання рухатися своїм шляхом, невпевненість в собі, необхідність часу для того, щоб зцілити душевні рани, відмову від старого і людей з минулого, відчуття беззахисності тощо, відсутність ініціативи, апатію та застій у житті.

Зараз ви дуже далеко заглибилися в себе, так, що аж набудували стін. Нині ви не хочете ділитися з оточенням ні думками, ні почуттями. Це апофеоз для інтровертів.

Проте не варто сприймати нинішню ситуацію занадто близько до серця. Це лише невеликий емоційний виклик, не варто думати, що ніхто вас не любить і що ви нікому не потрібні. Варто ширше розплющити очі та дізнатися, що дав для вас цей час внутрішньої подорожі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка мечів"

Ця карта Таро також належить до молодших арканів, як і попередня карта. Щоправда, ця належить до масті мечів, яка "відповідає" за розум та інтелект. Час перепочити. Подумайте, що допоможе вам розслабитися, щоб мати сили для роботи та руху кар’єрними сходами. Іноді якісь новації ліпше відкласти до ліпших часів. Змиріться з тим, що на роботі буде гальмування, а можливо, щось доведеться "заморозити".

Беріть паузу, жалійте себе, аж поки не наберетеся сил. А іноді просто нічого не робіть. Ставтеся до себе м'яко та з любов’ю, бо виснажені ви все одно нічого не вдієте. Вам потрібно відновити свої ресурси, зокрема й моральні, щоб рухатися далі.

В житті є дні, які потрібно просто пережити, то просто поводьтеся спокійно та очікуйте, що подарує вам тиша.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Протягом прийдешнього тижня ситуацію щодо фінансів та грошей описує карта Таро, яка має назву "Паж пентаклів". Ця карта теж належить до придворних карт або карт двору і представляє стихію пентаклів, яка "відповідає" за кошти та фінансів.

Вона говорить, що прийшов час зціпити зуби, поставити перед собою досить реальні завдання і розпочати новий проєкт. Перед вами відкривається новий горизонт можливостей, а ваше завдання не випустити їх з виду. Ця карта свідчить про те, що зараз хороший період, щоб наважитися змінити професію чи почати щось кардинально нове для вас.

Також озирніться довкола, можливо, поруч із вами людина, яка має практичний погляд на життя. Саме вона допоможе вам з вашими новаціями та починаннями.

Також читайте Таропрогноз на березень 2022 року: що карти нам віщують

Зараз час для того, щоб випробувати себе. Ви маєте переконатися, що можете просунутися далі. Ретельно плануйте справи та домагайтеся результату. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити саме сьогодні. Проте, будьте обачними та пам’ятайте не лише про свої інтереси.

Спробуйте радіти новій можливості та шансам, які пропонує вам життя. Будьте відкритими для цінного досвіду.