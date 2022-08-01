Таропрогноз на 1-7 cерпня 2022 року: що карти нам віщують

Таро - це колода з 78 карт, які з'явилися у Середньовіччі та були своєрідною енциклопедією символів для тогочасних людей. У них вдало поєдналися християнські та язичницькі елементи, які дозволяють трактувати майбутнє. Цікаво, що тих, хто ворожить на цих картах, називають не ворожками, а читачами Таро.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 1-7 серпня 2022 "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 1-7 серпня 2022 "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 1-7 серпня 2022 "Колісниця"

Ця карта Таро розповідає про силу волі, впертість, сміливість. Зараз потрібно зробити ривок вперед, контролювати свої думки та почуття, вибрати правильний шлях, досягати успіху, кидатися у ризиковані авантюри, але не забувати і про духовні пошуки.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати тільки сильна самомотивація або впертість. Наберіться терпіння, ви подолаєте всі перепони на своєму шляху, не дозволяйте успіху вириватися з ваших рук. В досягненні вашої мети вам допоможе самоконтроль. Ви маєте взяти життя у свої руки та ліквідувати своїх супротивників у своєму таборі.

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