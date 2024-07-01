Таропрогноз на 1-7 липня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 1-7 липня 2024 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "П'ятірка мечів"

Ця карта оповідає про завоювання, поразку, непотрібну перемогу, визнання меж своїх можливостей, конфлікт інтересів. Ця карта повідомляє про безнадійну ситуацію, бажання думати тільки про себе, відчуття поразки, вороже ставлення.

Ця карта підказує, що слід усвідомити межі власних можливостей та зрозуміти, чому трапляються поразки у вашому житті. Зараз потрібно замислитися про власну вигоду. Не варто й брехати самому собі.

Також читайте Таропрогноз на липень 2024 року: що карти нам віщують

Щоб там не сталося, ви можете стикнутися з ворожим оточенням та вступити в боротьбу з невідомим кінцем, яка дозволить вам побачити, що інші люди теж обмежені у власних можливостях, як і ви.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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