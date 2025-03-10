Таропрогноз на 10-16 березня 2025: що карти нам віщують

Таро — це карткова колода з чітко вираженою структурою. Карти Таро з'явилися близько 1430 року в Італії. Спочатку вони використовувалися для салонних ігор, проте пізніше додалися езотеричні та символічні трактування. Сучасний бум на карти Таро охопив планету у 70-х роках XX століття і триває до сьогодні.

Таро не показує майбутнього. Щодня ми робимо сотні та тисячі виборів, а тому спрогнозувати наше майбутнє неможливо. Можливо лише знайти точки на нашому життєвому шляху, які необхідно пройти, щоб гармонійно далі розвиватися. Для цього і служать Таро — щоб дати вам підказку, як діяти далі, а ви зможете після цього проаналізувати свої вчинки та створити своєрідний план дій на майбутнє.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень -10-16 березня 2025 року — у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

Вона каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта Таро радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також вона розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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