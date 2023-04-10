Таропрогноз на 10-16 квітня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти. Дізнайтеся, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського