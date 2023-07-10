Таропрогноз на 10-16 липня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати перну конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

Вона каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта Таро радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також вона розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського