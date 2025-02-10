Таропрогноз на 10-16 лютого 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, у XXI столітті стали фактично символом нової епохи, - руху у культурі, релігії, філософії, науці. Йдеться про зростання значення індивідуального світосприйняття в духовних шуканнях та змішання різнорідних культурних, релігійних і наукових традицій тощо. На розвиток карт Таро мало вплив і християнство, і язичництво, тому цей інструмент для ворожіння сміливо можна назвати атрибутом New Age, адже якщо ви не ворожите на картах, то точно чули про них або бачили у фільмах.

А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на наступний тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка мечів"

Ця карта свідчить про душевну рану, відмову та певне розчарування. Для початку вам потрібно усвідомити проблему. Зараз варто, щоб відбувся тріумф логіки над емоціями. А хтось, можливо, і розірве стосунки. Вам потрібно позбутися внутрішнього болю та усвідомити болючу правду.

Також потрібно ухвалити рішення, яке ухвалене всупереч почуттям.

Варто бути напоготові, адже не виключене ошуканство від близької людини та погане ставлення оточення. Пам'ятайте, що будь-які знання приносять смуток. Не виключені сильні ревнощі та бажання зробити боляче іншим.

Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

Ця карта Таро розповідає, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не очікуйте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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